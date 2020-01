États-Unis: lieux envisagés pour Anthony Joshua vs Kubrat Pulev

Nouvelles de boxe du monde 22/01/2020

World Boxing News peut révéler que Anthony Joshua ne considère pas seulement les sites du Royaume-Uni pour son prochain affrontement avec Kubrat Pulev.

Après une prolongation de l’IBF à l’échéance des négociations, Joshua et son équipe réfléchissent à plusieurs options de site.

Cela vient du dos de Pulev lui-même partageant une affiche maquette de l’affrontement qui se déroule à Istanbul en mai.

WBN comprend particulièrement New York et Los Angeles – ainsi que d’autres États américains, sont également dans le coup alors que AJ tente de bannir le souvenir horrible de sa dernière apparition à travers l’étang.

Le bulgare Pulev a été basé dans le pays pour ses deux derniers combats et a bâti un public stable en Californie.

Joshua a fait exploser son rôle principal aux États-Unis au Madison Square Garden en juin dernier. Il a été royalement humilié par Andy Ruiz Jr.

Niant de faire ses devoirs, le jeune homme de 30 ans est allé au gung-ho avec un puncheur connu. Les fragilités évidentes de Joshua sont alors apparues.

Pour en revenir à la planche à dessin, Joshua a embauché une nouvelle équipe d’entraîneurs et a commencé à travailler sur un nouveau plan pour retrouver ses titres.

Six mois plus tard en Arabie saoudite, le médaillé d’or olympique de 2012 a fait exactement cela en piquant et en se frayant un chemin vers la victoire.

Utiliser les mêmes tactiques contre Pulev risque de tomber comme un ballon de plomb en Amérique. Mais cela n’a pas empêché les représentants de Joshua à Matchroom et DAZN d’étudier la possibilité d’un autre combat là-bas.

WEMBLEY ou TOTTENHAM

Londres reste le favori pour accueillir Joshua vs Pulev, cependant, dans ce qui serait un retour aux sources pour le champion.

Sans combat sur le sol britannique depuis Alexander Povetkin en septembre 2018, les fans britanniques sont impatients de revoir Joshua à sa place.

D’un autre côté – si un accord américain fonctionne, Joshua pourrait bien revenir sur un terrain familier un peu plus tard dans l’année. Cela prendrait la forme d’un match revanche surprise face à Dillian Whyte.

Le promoteur Eddie Hearn a récemment informé la chaîne YouTube de Matchroom Boxing qu’il envisageait de donner une deuxième chance à Whyte en 2020.

«Le nom qui revient toujours est Dillian. Le pays va s’arrêter pour ce combat (Joshua vs Whyte 2) », a déclaré Hearn.

Le couple s’est rencontré à l’origine en 2015. Joshua a sorti Whyte en sept ans après avoir été gravement vacillant.

Depuis lors, Whyte a connu une séquence de onze victoires consécutives. ‘The Bodysnatcher’ mérite largement l’opportunité de se battre pour un titre mondial.

FORMULAIRE DILLIAN WHYTE

(Depuis 2015 perte Joshua)

Décembre 2019 – Mariusz Wach W (UD 10)

Juillet 2019 – Oscar Rivas W (UD 12)

Décembre 2018 – Dereck Chisora ​​W (KO 11)

Juillet 2018 – Joseph Parker W (UD 12)

Mars 2018 – Lucas Browne W (KO 6)

Octobre 2017 – Robert Helenius W (UD 12)

Août 2017 – Malcolm Tann W (TKO 3)

Décembre 2016 – Dereck Chisora ​​W (SD 12)

Octobre 2016 – Ian Lewison W (RTD 10)

Juillet 2016 – David Allen W (UD 10)

Juin 2016 – Ivica Bacurin W (KO 6)