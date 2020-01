Evan Sanchez commence à faire sa marque au super poids welter

Publié le 29/01/2020

Par: Sean Crose

Le combat a duré moins d’une demi-minute. Le jeune homme de Parlier, en Californie, nommé Evan Sanchez, avait fait le voyage au Belasco Theatre de Los Angeles dans le but d’impressionner – et impressionner. Sortant droit à la cloche avec un long coup acéré, le gaucher de 21 ans a commencé à frapper Hector Hernandez, son adversaire surpassé, avec de mauvaises intentions. Hernandez était à terre et sortait à seulement 23 secondes du premier tour. En raison de sa performance effroyablement efficace cette nuit-là, Sanchez a été signé par les célèbres Golden Boy Promotions. «C’est un grand honneur», dit-il au téléphone de se battre maintenant sous la bannière Golden Boy. “C’est une bénédiction.”

Bien que très jeune, Sanchez est un professionnel qui prend le jeu de combat au sérieux. Bénéficiant d’une fiche de 6-0 avec 5 KO, le super poids welter de six pieds vise à combattre «avec un peu de chance 5 ou 6» cette année. Son prochain voyage sur le ring aura lieu le jour de la Saint-Valentin quand il se battra sur le undercard du combat Ryan Garcia – Francisco Fonseca à Anaheim, en Californie. Bien qu’il se bat professionnellement depuis moins de deux ans et demi, Sanchez cherche à être l’un des meilleurs moments de la carte, sinon le meilleur moment de la soirée.

«J’espère que tout le monde est prêt à me voir», dit-il. “Je vais faire un bon spectacle.” Un individu confiant et de bonne humeur, Sanchez commence sa journée à quatre heures du matin quand il “se dirige vers Fresno pour la force et le conditionnement.” Après qu’il se repose , Sanchez procède à une «course de cinq à six milles à midi». Il mange et se détend un peu après. Le soir, cependant, Sanchez travaille sur sa boxe avec son père.

C’est une routine qui a bien servi Sanchez jusqu’à présent, tout comme son cadre de six pieds. «Cela fonctionne parfaitement pour moi», explique Sanchez de sa taille.

Le dévouement à l’artisanat signifie que le jeune homme de Parlier n’a pas beaucoup de temps pour lui, du moins pour le moment (“Pas de petite amie en ce moment”, dit-il). Couplé à ses performances impressionnantes sur le ring, Sanchez fait preuve du genre de dévouement qui attire l’attention de ceux dont le travail consiste à attraper de telles choses. Bien qu’il ait «passé quelque temps chez les amateurs», Sanchez a hâte de grandir en tant que professionnel. Aussi frappant une force qu’il s’est avéré être sur le ring jusqu’à présent, le combattant cherche toujours à améliorer sa puissance. “Nous avons travaillé sur ma force”, dit-il. D’autres adversaires pourraient être bien avisés de travailler considérablement sur leur défense.