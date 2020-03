Evander Holyfield joue aux côtés de LL Cool J et Goldberg sur NCIS cette semaine

Nouvelles de boxe du monde 06/03/2020

CBS

L’ancien champion du monde incontesté des poids deux, Evander Holyfield, apparaîtra sur l’épisode de NCIS cette semaine, a confirmé CBS à World Boxing News.

Donnant à WBN un aperçu de ‘Watch over Me’, Holyfield joue aux côtés du rappeur et star de longue date LL Cool J.

Bill Goldberg, de la renommée de la WCW et de World Wrestling Entertainment, devrait reprendre son rôle dans la série.

Voir les informations sur l’épisode ci-dessous alors que Holyfield se prépare à orner les écrans de télévision américains ce dimanche.

“Veille sur moi”

Lorsqu’un agent du FBI est tué alors qu’il tentait de localiser un agent infiltré, le NCIS doit retrouver l’agent manquant avant que les criminels qu’il enquêtait ne le fassent, sur NCIS: LOS ANGELES, dimanche 8 mars (9: 00-10: 00 PM , ET / PT) sur le réseau de télévision CBS.

Le champion de boxe Evander Holyfield est l’invité de l’agent spécial NCIS Sutherland (photo ci-dessus avec la star de la série LL COOL J), et la légende de la lutte professionnelle Bill Goldberg revient en tant qu’agent du DOJ Lance Hamilton.

Holyfield a de nombreux crédits d’acteur à son nom, y compris un rôle dans Sylvester Stallone et la collaboration de Robert DeNiro en 2013 «Grudge Match».

“The Real Deal” est également apparu dans “Entourage” et le remake de 2011 “Arthur”. Ce dernier a vu Russell Brand prendre le rôle principal interprété avec succès par Dudley Moore dans les années 1980.

MINI BIO (Gracieuseté de IMDB)

Evander Holyfield est un ancien boxeur professionnel américain qui a participé de 1984 à 2011.

Il a régné en tant que champion incontesté du cruiserweight à la fin des années 1980. Et chez les poids lourds au début des années 1990. Il reste le seul boxeur de l’histoire à remporter le championnat incontesté dans deux catégories de poids.

Surnommé «The Real Deal», Holyfield est le seul quadruple champion du monde des poids lourds. Il a détenu les titres unifiés WBA, WBC et IBF de 1990 à 1992. Les titres WBA et IBF de 1993 à 1994 et entre 1996 et 1999. Le titre WBA pour la quatrième fois de 2000 à 2001.

Holyfield a pris sa retraite en 2014. Il est classé numéro 77 sur la liste des 100 meilleurs poinçonneurs de tous les temps de The Ring et l’a nommé en 2002 le 22e plus grand combattant des 80 dernières années.

Il se classe n ° 9 dans le classement de BoxRec de la meilleure livre pour les boxeurs livre de tous les temps.