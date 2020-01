Evander Holyfield laisse Tyson Fury trop de temps après le coup de poing de Deontay Wilder

Nouvelles de boxe du monde 16/01/2020

📸 Esther Lin

Le détenteur du titre mondial à deux poids Evander Holyfield pense que Deontay Wilder mérite plus de crédit pour avoir presque stoppé Tyson Fury lors de leur première rencontre.

Holyfield réagissait aux échanges verbaux sur le premier résultat. Un retard possible de la part du fonctionnaire Jack Reiss.

Le «Gypsy King» a plaidé en faveur de la victoire de la majorité des manches, tandis que Wilder a affirmé que l’arbitre avait sauvé Fury de la défaite lors de la manche finale.

Wilder et Fury ont répondu à d’autres questions des médias cette semaine lors de la conférence de presse d’ouverture avant leur prochain match revanche le 22 février.

L’ancien champion des poids lourds et champion de boxe Holyfield a pesé sur l’argument.

Holyfield ne croit pas que dominer un combat vous donne le droit de revendiquer la victoire si vous étiez presque KO’d.

“Mon truc c’est que je l’aime vraiment parce qu’il est incroyable mais pour moi. Il est aussi comme Deontay, très confiant et ils ont bien fait les choses. Ce qu’ils ne font pas bien, mais je pense en quelque sorte que les règles et les règlements sont très importants pour moi. Vous devez traiter les gens sur un pied d’égalité », Holyfield exclusivement dit World Boxing News parler de la performance du troisième homme Reiss.

«Il le battait tout le temps, donnant un bon coup au gars (Wilder). Vous étiez en train de piquer le gars mais Fury a été touché. Il est tombé et vous ne pouvez pas lui laisser autant de temps.

«C’était juste faux. Je ne veux pas (vouloir) réprimer Tyson Fury, je pense que c’est un excellent combattant. Tout cela, mais vous ne pouvez pas favoriser un combattant et dire qu’il gagnait tout le temps. Quelle différence cela fait-il?

«Je me souviens d’avoir regardé le combat avec John Tate et Mike Weaver. Tate a remporté le combat 14 rounds et environ 50 secondes et a été touché d’un seul coup, il l’a tué. C’est ça, c’est de la boxe », a ajouté l’ancien champion des deux poids.

WILDER vs FURY II DELAY

Depuis leur choc des poids lourds mémorable au backend de 2018, les deux combattants ont depuis combattu deux fois.

Wilder a fait deux autres défenses réussies de son titre WBC avec des victoires sur le challenger obligatoire Dominic Breazeale et l’ennemi familier Luis Ortiz.

Pendant ce temps, dans une transition de haut niveau vers le haut de la page, Bob Arum a construit l’image de Fury à Vegas avec une victoire de routine sur Tom Schwartz et une victoire aux points difficiles contre le gaucher suédois Otto Wallin le week-end de l’indépendance mexicaine.

Holyfield lui-même a été impliqué dans un match revanche contre un Britannique à Lennox Lewis. Le premier, comme Wilder-Fury I, s’est terminé par un tirage au sort avant que Lewis ne remporte la deuxième rencontre par décision unanime.

Fury peut-il remporter le seul titre qui lui a échappé ou Wilder gagnera-t-il encore un autre match revanche?