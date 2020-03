Événement pour célébrer le 50e anniversaire le 8 mars 2021 au MSG

RINGSIDE 10/03/2020

Le World Boxing Council, le New York Athletic Club et Madison Square Garden unissent leurs forces pour honorer la lutte du siècle, sans doute l’événement de boxe le plus célèbre de l’histoire du sport!

Marquez vos calendriers pour mars 2021, quand un an à partir de cette semaine, le monde commémorera cette bataille majestueuse avec une variété de grands événements, recréant le frisson et la majesté à couper le souffle de la lutte du siècle. Encore une fois, New York sera la capitale de la boxe, et cette fois…. tu es invité.

Ali et Frazier se sont battus trois fois, la première fois le 8 mars 1971 dans un Madison Square Garden à guichets fermés. La tension était forte alors qu’Ali, tentant de récupérer son titre WBC World Heavyweight, est revenu sur le ring après son absence pour des raisons politiques et juridiques.

Diffusé en direct, le combat, promu par Jerry Perenchio, a battu tous les records d’audience existants et a été diffusé dans le monde entier, dans 50 pays et en 12 langues différentes, à plus de 300 millions de fans.

L’arbitre était Arthur Mercante, qui a également marqué le combat. Les deux autres juges acclamés de New York étaient Artie Aidala et Bill Retch.

Une guerre spectaculaire s’ensuivit, entre deux champions invaincus (Ali 31-0 et Frazier 26-0) entraînant la première fois que Muhammad Ali fut renversé.

Ce fut une nuit magique, riche en célébrités participant au spectacle; Frank Sinatra, le photographe accrédité du magazine Life, Burt Lancaster le commentaire couleur et Leroy Neiman, l’artiste officiel. Et maintenant, cinquante ans plus tard, nous créerons à nouveau le sentiment de la boxe à son meilleur!

Nous sommes ravis de commencer le voyage pour commémorer le plus grand combat de l’histoire, préparez-vous! Le compte à rebours vers la grandeur commence!