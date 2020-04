EXCLUSIF: Arturo Gatti contre Micky Ward

Phil Jay 12/04/2020

WBN a parl√© √† l’un des promoteurs de la c√©l√®bre trilogie Arturo Gatti vs Micky Ward avant ce qui aurait √©t√© le 48e anniversaire de l’ancien.

Gatti, s’il est vivant aujourd’hui, a vieilli encore une ann√©e mercredi et WBN a d√©cid√© de rattraper Kathy Duva pour quelques souvenirs pour marquer l’occasion.

‚ÄėThunder‚Äô √©tait d‚Äôabord l‚Äôun des combattants les plus appr√©ci√©s du sport. Deuxi√®mement, l’homme √©tait tout cŇďur et a donn√© tout ce qu’il pouvait pour chaque seconde de chaque concours.

Sa mort en juillet 2009 est encore choquante √† ce jour. Cela ne conviendra jamais √† quiconque connaissait l’italo-am√©ricain en tant que personne.

L’un d’eux est Duva, maintenant √† la t√™te de Main Events – la soci√©t√© qui s’occupait des affaires de Gatti √† l’√©poque.

Interrog√© sur “ce round” – l’incroyable neuvi√®me qui, pour beaucoup, sont les trois meilleures minutes de boxe de l’histoire, WBN a voulu savoir si cela pourrait √™tre d√©pass√©.

Duva exclusivement dit World Boxing News: “Probablement pas!

¬ęS’il y a un meilleur round que Gatti vs Ward round neuf, c’√©tait dans le m√™me combat!

¬ęJe me souviens m’√™tre assis l√† au bord du ring et regarder. Je me demandais comment ils √©taient capables de continuer, ¬Ľa-t-elle ajout√©.

Ce que ces deux gars ont mis en jeu pour le divertissement de tout le monde, c’√©tait le courage et la d√©termination. Gatti et Ward se sont battus pour cr√©er un lien qui existerait encore aujourd’hui s’ils respiraient tous les deux.

En fin de compte, Ward porte la douleur de savoir qu’Arturo est d√©c√©d√© bien avant son temps et qu’il lui manque toujours beaucoup.

SCIENCE DOUCE

Lorsqu’on lui a demand√© si nous pouvions jamais voir ce genre d’action avant une nouvelle amiti√© amoureuse en boxe, Duva n’√©tait pas s√Ľr.

“Je pense que ces nuits √©taient l’expression la plus pure de ce que” The Sweet Science “est cens√© √™tre tout ce que j’ai jamais vu.

¬ęJe ne dirai jamais jamais, mais si deux futurs combattants r√©ussissent, ils devront d√©passer une barre tr√®s √©lev√©e.

¬ęJe crois que ce que nous avons vu avec Arturo et Mickey √©tait ce qui peut arriver entre deux adversaires bien assortis qui aiment simplement se battre. J’y trouve une sorte de joie brutale. ¬Ľ

Plus tard, alors que Duva faisait la promotion de combats ult√©rieurs avec Gatti, Ward √©tait assis c√īte √† c√īte avec son ami jusqu’√† sa retraite en 2007.

Cherchez-en plus avec Duva √† l’approche de l’anniversaire de Gatti sur WBN cette semaine.

