EXCLUSIF: Floyd Mayweather vient de taquiner Manny Pacquiao II, ne se battra plus

L’ancienne star de Mayweather Promotions Ashley Theophane ne voit pas Floyd Mayweather revenir dans le ring de sit√īt pour un match revanche avec Manny Pacquiao.

En fait, √† part un √©ventuel croisement contre le combattant de l’UFC Khabib Nurmagomedov, Th√©ophane ne voit pas Mayweather faire son retour.

Ceci malgré le fait que Mayweather lui-même ait annoncé son intention de se battre deux fois en 2020.

Passant cinq ans dans le cadre des promotions Mayweather et apparaissant plusieurs fois sur la m√™me carte, Th√©ophane est bien plac√© pour discuter des rumeurs persistantes d’un autre combat de retour pour Mayweather.

Malheureusement, Théophane ne pense pas que cela se produira.

¬ęJe ne crois pas que Floyd se battra √† nouveau. Peut-√™tre contre Kabib, mais je pense que le combat contre Conor a √©t√© fait, ¬ĽTheophane exclusivement dit World Boxing News.

¬ęManny a essay√© d’obtenir le match revanche, mais Floyd continue de taquiner les fans et les m√©dias. J’aimerais que Floyd reste √† la retraite. Il a tout fait et plus au cours de sa carri√®re. ¬Ľ

Au cours de son mandat dans ¬ęThe Money Team¬Ľ, Theophane s’est battu pour un titre mondial, s’inclinant face √† Adrien Broner en 2016.

“Se battre sur trois de ses spectacles au MGM Grand a √©t√© une exp√©rience qui a chang√© la vie”, a d√©clar√© le Londonien. ¬ęParticiper √† trois des spectacles de la semaine de combat √† Las Vegas a toujours √©t√© important.

¬ęJe suis heureux d’avoir fait partie de son √©quipe pendant les derni√®res ann√©es de sa carri√®re. Je le connais plus que n’importe quel combattant britannique. Il m’a toujours trait√© comme une famille.

¬ęSans lui, je serais parti depuis longtemps √† la retraite et je n’aurais pas eu certaines des meilleures exp√©riences de ma vie. Floyd est l√†-haut avec les meilleurs.

“Quand il ne sera plus ici, sa vraie grandeur sera probablement plus appr√©ci√©e.”

BOXE AU TR√ČSOR

Concluant sur ses propres plans apr√®s avoir quitt√© Mayweather, Theophane a d√©clar√©: ¬ęJ’ai ador√© me battre √† Las Vegas et faire partie de TMT pendant cinq ans.

¬ęJe voulais me battre chez moi, alors j’ai quitt√© un an avant la fin de mon contrat, mais les promoteurs britanniques ne m’aimaient pas, alors j’ai d√©cid√© de faire une tourn√©e mondiale.¬Ľ

Th√©ophane esp√®re terminer sa carri√®re en 2020 avant de se tourner vers le coaching. Un ‚ÄėTreasure Boxing Gym‚Äô est d√©j√† en pr√©paration.

Pour Floyd, qui sait ce qui est en magasin pour les prochains mois?

