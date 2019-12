EXCLUSIF: Fury vs Klitschko II?

Phil Jay 23/12/2019

📾 KMG

L'entraßneur de l'ancien roi des poids lourds unifié Tyson Fury, Sugarhill Steward a soutenu l'ancien adversaire Wladimir Klitschko pour un retour.

Des rumeurs circulent depuis longtemps concernant un éventuel retour à l'action pour Klitschko, qui a récemment mis les sondés sur les réseaux sociaux.

Klitschko a demandĂ© Ă ses fans qui ils aimeraient le plus se battre contre les trois grands actuels. L'Ukrainien a postĂ© Anthony Joshua, Deontay Wilder et Fury lui-mĂȘme.

Le verdict était clair. Les médias sociaux voulaient voir le match revanche Fury vs Klitschko.

Cela arrivera-t-il jamais? – PremiĂšrement, Klitschko doit rentrer dans les cordes. Et si cela se produit en 2020, cela signifie une absence de trois ans se terminant lĂ .

«Dr. Steelhammer devra prouver qu'il n'est pas au-dessus de la colline à l'ùge de 44 ans (en mars) pour pousser à nouveau vers Fury.

Permettez-moi de vous divertir avec cela et vous pouvez l'aimer ❀ ou pas: Fury 🆚 Klitschko 2

– Klitschko (@Klitschko) 14 dĂ©cembre 2019

Steward pense que le manque de Klitschko de se faire étiqueter pendant sa décennie de domination lui sera trÚs utile.

"C'est Ă lui, il a eu une longue carriĂšre, mais il n'a pas eu beaucoup de dĂ©gĂąts Ă lui-mĂȘme en tant que boxeur", Steward, neveu de feu, grand Manny a dit exclusivement au World Boxing News.

«Son dernier combat (contre Anthony Joshua en avril 2017 au stade de Wembley) a été son plus grand combat pour moi à mon avis.

«Les gens se souviennent de lui par ce combat parce qu'il a montrĂ© du cƓur, beaucoup dans ce combat dans lequel nous n'avions jamais vu de Wladimir. Je sais qu'il est probablement le plus fier de ce combat lui-mĂȘme.

Lorsqu'on lui a demandĂ© si le vĂ©tĂ©ran pouvait toujours ĂȘtre une force, Steward a rĂ©pondu: «Ah oui, il sera toujours un facteur. Il sera toujours un grand facteur avec les grands garçons, c'est Wladimir Klitschko.

"Vous ne pouvez pas lui prendre ça. Son dernier combat, comme je l'ai dit, ce n'Ă©tait pas comme s'il avait l'air vieux et fatiguĂ© et comme s'il n'en avait plus. Il a regardĂ© chaque instant dans le combat jusqu'Ă l'arrĂȘt.

"Je ne pense pas que vous ne puissiez pas vous asseoir et dire que Wladimir a Ă©chouĂ© parce qu'il peut toujours rester avec les grands garçons. C'est un grand garçon lui-mĂȘme! "

LET'S GO CHAMP!

Un adversaire potentiel a déjà émergé pour un retour de Klitschko, et c'est Shannon Briggs.

L'AmĂ©ricain franc-parler poursuit depuis longtemps un combat contre Klitschko et le printemps ou l'Ă©tĂ© prochain pourrait ĂȘtre le moment idĂ©al.

Ce qui doublerait comme une rancune serait également une bonne mesure des réserves de Klitschko.

Nous attendons et voyons qu'une offre massive de trois combats de DAZN reste fermement sur la table.

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News et membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivez sur Twitter @PhilDJay

                             Â

Â

                       Â