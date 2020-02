EXCLUSIF: ‘Le contrat Fury vs Wilder III sera honoré, fin des discussions’

Phil Jay 28/02/2020

La troisi√®me bataille entre Tyson Fury et Deontay Wilder aura lieu plus tard cette ann√©e, bouleversant tous les plans qu’Anthony Joshua avait pour assurer un super-combat britannique.

Le promoteur de Joshua, Eddie Hearn, étudiait la possibilité de fixer un énorme droit de retrait pour Wilder, qui a une clause dans son contrat pour une troisième bataille avec Fury.

Wilder a √©t√© vaincu en sept rounds par Fury alors qu’il n’√©tait pas en r√®gle au MGM Grand samedi et a d√©j√† d√©clar√© son intention d’invoquer cette stipulation.

Ajoutez √† cela le fait que Joshua a un mandataire contre Bob Arum et Kubrat Pulev, promu de haut rang, et qu’il n’y a aucune chance d’un combat contre Fury dans les mois √† venir.

WBN a été constamment mis à jour avec les activités du co-manager de Wilder, Shelly Finkel, Arum indiquant également son intention pour Pulev de prendre le choc de Joshua à une offre de bourse IBF.

Plus d’informations seront r√©v√©l√©es le 3 mars lorsque le processus tr√®s important aura lieu, ce qui signifie que Joshua est compl√®tement li√© de toute fa√ßon

Fury a accept√© une trilogie lors de sa signature sur la ligne pointill√©e pour sa revanche triomphale avec Wilder, et comme Arum l’a confirm√© √† WBN, “The Gypsy King” a bien l’intention d’honorer sa signature.

“Ce qui se passe en ce moment, c’est que Fury a un contrat avec Wilder”, Arum exclusivement dit World Boxing News. ¬ęWilder, √† moins qu’il ne se retire, a le droit absolu d’appeler au troisi√®me combat sur la base d’un partage 60-40.

¬ęEn ce qui concerne Fury et en ce qui concerne Top Rank, nous sommes des hommes de parole. Nous avons un contrat et nous ne courons pas pour combattre quelqu’un d’autre.

“Nous ne rompons pas le contrat et nous allons honorer ce contrat avec Wilder.”

WILDER

Sur la jambe de Las Vegas √©tant une affaire unilat√©rale, Arum a ignor√© les appels sur les r√©seaux sociaux pour que Fury saute une autre r√©union avec le ¬ęBronze Bomber¬Ľ.

“Je pense que Wilder donnera une bien meilleure performance dans ce combat que lors du dernier combat”, a pr√©dit Arum. “Mais c’est tout. Fin de la fureur (vs Joshua) parler. “

Interrog√© sur le rival britannique Hearn utilisant plusieurs m√©dias pour frapper le tambour pour Fury vs Joshua imm√©diatement, Arum n’a pas √©t√© s√©duit par les efforts continus de l’homme d’Essex.

¬ęAu mieux, Eddie Hearn ne peut parler que d’une partie de n’importe quel combat (entre Fury et Joshua). Et c’est seulement si Joshua se bat et bat Pulev.

¬ęMais encore une fois, Eddie ne parle pas pour nous. Frank Warren et moi-m√™me sommes les promoteurs de Fury et nous allons nous asseoir au moment opportun et conclure l’accord. ¬Ľ

