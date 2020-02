EXCLUSIF: Manny Pacquiao plus dangereux que Floyd Mayweather pour Conor McGregor

Mick Kane 16/02/2020

Michael Conlan dit que Manny Pacquiao est une tĂąche beaucoup plus difficile pour l’ami Conor McGregor que l’ancien ennemi Floyd Mayweather.

Conlan devrait se battre au Madison Square Gardens de New York le jour de la St Patrick. Ce sera la quatriĂšme annĂ©e d’un accord de cinq ans convenu Ă y apparaĂźtre.

Pour l’une des sorties de Conlan Ă New York, il a Ă©tĂ© rejoint par l’un des sportifs les plus reconnaissables au monde, Conor McGregor.

Les rumeurs persistent que McGregor retournera Ă la boxe aprĂšs avoir fait fortune dans son combat contre Floyd Mayweather.

Ces rumeurs ont Ă©tĂ© renforcĂ©es la semaine derniĂšre lorsque Manny Pacquiao s’est associĂ© Ă l’équipe de direction de McGregor, incitant beaucoup de gens Ă penser que le Dubliner affronterait Pacquiao dans un avenir pas trop lointain.

“Je ne vois pas pourquoi il ne reviendrait pas”, Conlan exclusivement dit World Boxing News quand nous lui avons demandĂ© s’il pensait ĂȘtre sur une undercard McGregor.

«Je pense vraiment qu’il le fera, mais est-ce que je veux ĂȘtre sur la undercard? Non. C’est l’Ă©mission McGregor, vous ĂȘtes sur la undercard, vous allez ĂȘtre hors de propos. Tout le monde aura les yeux rivĂ©s sur lui.

«Il est la plus grande star du sport. Soyons honnĂȘtes, pas de plus grandes stars du sport que Conor McGregor.

«Je m’en fous d’ĂȘtre sur la undercard, mais s’il revient, faites-lui preuve de fair-play. S’il obtient le combat Pacquiao, c’est encore mieux. C’est un combat beaucoup plus dangereux que de combattre Floyd. “

McGregor a fait son retour dans la cage avec une dĂ©molition au premier tour de Donald Cerrone le mois dernier, la premiĂšre fois qu’il a combattu depuis plus d’un an depuis sa perte contre Khabib Nurmagomedov.

Avant cela, cela faisait plus d’un an qu’il avait combattu Floyd. Beaucoup aimeraient voir McGregor rester dans le MMA et essayer de revenir Ă son meilleur niveau.

“Moi aussi,” a convenu Conlan, “mais l’argent parle, l’argent est la clĂ© de voĂ»te dans ces situations”, a soulignĂ© Conlan. «Un combat avec Manny Pacquiao va gĂ©nĂ©rer beaucoup d’argent.

«Les gens aiment voir les gens qui parlent se taire. J’adorerais voir Conor McGregor gagner mais il y aura des gens qui l’aiment et d’autres qui le dĂ©testent. Certains voudront le voir perdre et d’autres le voir gagner. »

Conlan pense qu’il pourrait ĂȘtre difficile de demander Ă McGregor de vaincre Pacquiao.

«Manny Pacquiao est toujours aussi dangereux que jamais. Surtout pour quelqu’un qui n’est pas vraiment un boxeur. S’il devait combattre Pacquiao, je ne le favoriserais pas, mais je lui souhaite tout le meilleur. “

