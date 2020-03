EXCLUSIF: Tyson Fury contre Deontay Wilder III

Phil Jay 28/03/2020

Les dates possibles de Tyson Fury vs Deontay Wilder III volent déjà malgré absolument aucun mouvement en raison de la pandémie de coronavirus.

Plusieurs dates ont été rendues publiques par les personnes impliquées dans les négociations, mais aucune n’est gravée dans le marbre.

Selon Shelly Finkel, cogestionnaire de Wilder, une marque récente du 3 octobre n’est qu’une suggestion.

“Le 3 octobre n’est pas ferme”, a déclaré Finkel exclusivement à World Boxing News. «C’est une date possible. Mais nous travaillons toujours sur les détails de la trilogie en période d’incertitude », a-t-il ajouté.

Le World Boxing Council, qui sanctionnera le combat en raison de la tenue de la ceinture verte et or convoitée par Fury, a récemment relayé des informations de Bob Arum.

Ils ont déclaré: «Le promoteur légendaire Bob Arum pense que le troisième combat entre Tyson Fury et Deontay Wilder pourrait avoir lieu en octobre de cette année.

«Il n’y a aucune garantie que l’événement aura lieu le 18 juillet. Cela est dû à la situation que nous traversons.

«Nous devons attendre, car la boxe n’est pas isolée. Cela fait partie de ce qui se passe dans le monde. Le combat peut donc probablement avoir lieu en octobre », a-t-il déclaré.

Suivez World Boxing News: TWITTER. FACEBOOK. INSTAGRAM. Abonnez-vous à YOUTUBE.

📸 Mikey Williams

Fury, qui est promu par Arum et en partenariat avec Frank Warren, vient d’éliminer Wilder en sept rounds pour lui arracher le titre des poids lourds WBC en février à Las Vegas.

Dans l’état actuel des choses, il est certain à 100% que le 18 juillet au MGM Grand est hors de la table. Mais alors que le président Trump envisage la réouverture de certaines régions des États-Unis le 12 avril, cela pourrait attendre très longtemps avant que le sport ne recommence aux États-Unis.

ÉPICENTRE

Un verrouillage national est nécessaire, avec des mesures sévères pour tous les citoyens. C’est pour que les États-Unis aient une chance de réduire le nombre de cas à court terme.

Plus de 100000 personnes ont actuellement un résultat positif aux États-Unis, et ces totaux devraient augmenter et augmenter jusqu’à ce que Trump apporte des mesures plus strictes.

On estime que jusqu’à 250 000 cas COVID-19 pourraient être ouverts aux États-Unis dans les semaines à venir si quelque chose n’est pas fait rapidement.

Si tel est le cas, tous les pays du monde suspendront certainement tous les allers-retours impliquant les États-Unis jusqu’à nouvel ordre.

Cela pourrait prendre des mois et des mois avant que les États-Unis ne soient sous contrôle, Trump refusant continuellement d’agir.

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News. Membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivre sur Twitter @PhilDJay