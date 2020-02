EXCLUSIF: Wilder vs Fury II peut être Hagler vs Hearns

Phil Jay 21/02/2020

Le m√©daill√© d’or olympique 2000 Audley Harrison a exprim√© son point de vue sur le prochain affrontement entre Deontay Wilder et Tyson Fury.

Harrison, qui a combattu Wilder lors de son dernier combat avant sa retraite en 2013, n’a dur√© que 70 secondes avec l’Am√©ricain.

B√©n√©ficiant d’une connaissance de premi√®re main du pouvoir d√©tenu par “The Bronze Bomber”, Harrison a discut√© du choc massif de Las Vegas ce week-end.

¬ęLes gens s’emballent, disant que Wilder n’a que la grosse main droite. Mais c’est lui qui a lanc√© le d√©fi √† Fury et Fury saura qu’il devra √™tre parfait pour 12 rounds pour √©viter la vitesse et les coups de poing de Wilder “, a soulign√© A-Force. exclusivement aux World Boxing News.

“D’un autre c√īt√©, Wilder sera conscient qu’il ne peut pas compter sur le seul gros coup de poing cette fois, en particulier avec Fury √©tant si forte cette fois.

¬ęWilder doit continuer de gagner des manches pendant que le combat se poursuit. Wilder et son √©quipe auront beaucoup appris du premier combat.

“C’est un grand choc de styles, et si Fury est renvers√©, nous avons vu que ce n’est pas la fin. Wilder sera conscient qu’il doit le clouer sur la toile. Ce ne sera pas un combat d’un coup de poing.

¬ęWilder a montr√© qu’il est bon pour r√©cup√©rer quand il est bless√©. Donc, √ßa va √™tre un match int√©ressant et difficile de choisir un gagnant. C’est difficile √† pr√©voir, car il s’agit d’un combat 50/50 et le premier combat a entra√ģn√© un match nul, mais personne ne se plaignait.

¬ęL’un d’eux a d√Ľ se s√©parer cette fois en obtenant une victoire. Wilder va chercher un KO, mais il sait que ce ne sera pas un KO qui le gagnera. En m√™me temps, Fury pouvait le mettre en bo√ģte et rester √† l’ext√©rieur. Choisissez quand engager et gagner des points.

“Si c’est un combat aux points, je pense que Fury gagnera, mais s’il ne tient pas la distance, Wilder gagnera par KO.”

Les chances pour le combat, similaires √† NJ Online Gambling, voient Wilder comme un favori serr√© apr√®s avoir √©t√© l’opprim√© pendant longtemps.

Harrison est à bord avec les deux combattants prédisant un KO rapide.

“Je ne vois pas d‚Äôarriv√©e pr√©coce”, a d√©clar√© le Britannique. ¬ęLes styles font des combats. Et si vous revenez √† Marvin Hagler vs Tommy Hearns.

¬ęHearns √©tait le boxeur et Hagler √©tait le gars le plus petit attaquant au pied avant. Bien que nous parlions de deux gars plus grands, ce sont les grands affrontements de styles qui sont similaires √† ce combat.

¬ęWilder est un poin√ßon de bout en bout, mais il aime vous mettre en place avec le jab. Je ne peux donc pas voir ce combat se terminer rapidement et les premiers tours les verront √† la fois trouver leur distance et mesurer leurs coups.

¬ęFury se bat en boxant et en se d√©pla√ßant, mais Wilder aime d’abord vous mesurer avec le jab. Les deux avaient appris √† se battre en tant que poids lourds, mais il y en a tellement sur la ligne et avec le battage m√©diatique appropri√©.

“C’est peu probable, mais il y a peu de chances que les plans de jeu sortent par la fen√™tre et qu’ils puissent tous les deux y aller t√īt et que chacun d’eux puisse marcher sur un gros coup de poing.”

