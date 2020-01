Faisons le match revanche Hagler vs Hearns!

Nouvelles de boxe du monde 20/01/2020

📾 Mikey Williams

La promotion de Tyson Fury contre Deontay Wilder II est en bonne voie aprÚs que le couple se soit affronté lors de la premiÚre conférence de presse avant le 22 février.

Le premier combat a vu Fury sortir Wilder pendant la majorité des rounds, mais parfois incapable de faire face au pouvoir du «Bronze Bomber». Le champion linéaire a frappé la toile deux fois.

Pensée générale et lorsque vous comparez les bookmakers, une croyance ferme est que le match revanche sera un résultat similaire.

Cependant, cela ne pouvait pas ĂȘtre plus Ă©loignĂ© de la vĂ©ritĂ©, selon le «roi tsigane».

Fury veut que Wilder vienne à lui dans le cadre de la célÚbre bataille de grange de Marvin Hagler avec Thomas Hearns.

“Le consensus est soit qu’il me met KO, soit je gagne des points”, a-t-il dĂ©clarĂ©. «Habituellement, lorsque les gens ont cette opinion, c’est l’inverse.

«Je m’attends Ă ce qu’il boxe et que je cherche le KO.

“Il pense que je vais sortir saccadĂ©e avec mon style cĂ©lĂšbre. Mais je veux qu’il me rencontre au centre du ring et fasse un slugfest, le meilleur homme gagne.

“Je n’avais pas le gaz pour le finir dans le dernier combat, mais cette fois je peux tourner ce tournevis jusqu’Ă ce qu’il soit parti.

“Faisons un combat de type Marvin Hagler contre Tommy Hearns. Je te retrouve au milieu du ring le 22 fĂ©vrier.

“Faites juste attention Ă la main droite, car vous allez dormir en deux tours.”

CHANGEMENT

Fury a récemment annoncé le choc de remplacer Ben Davison par SugarHill Steward comme son entraßneur-chef pour la prochaine confrontation au MGM Grand.

Fury et Davison restent en bons termes malgrĂ© la scission. L’ancien champion du monde Andy Lee se joint Ă l’Ă©quipe de nouveau look et aidera le commissaire au camp et la nuit de combat.

De nombreux combattants se sont fait un nom au gymnase de Kronk, notamment Ă Hearns, Julio Cesar Chavez et Wladimir Klitschko.

AprĂšs son tirage au sort controversĂ© Ă Los Angeles contre Wilder en 2018, Fury pourrait envisager une nouvelle approche, d’oĂč un changement de gymnases et d’Ă©quipe.

Alors que Wilder vise Ă faire une 11e dĂ©fense rĂ©ussie de son titre des poids lourds WBC, Fury offre de remporter le seul titre mondial Ă lui avoir Ă©chappĂ© dans une carriĂšre qui l’a vu auparavant s’unifier.