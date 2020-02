Fausse bravade du roi gitan?

Publié le 21/02/2020

Par: Kirk Jackson

Deontay “The Bronze Bomber” Wilder (42-0-1, 41 KO’s) rencontre “The Gypsy King” Tyson Fury (29-0-1, 20 KO’s) le 22 février dans une épreuve de force très attendue au MGM Grand in Las Vegas dans le cadre d’une première promotion Fox et ESPN à la carte. Les deux se sont rencontrés sur le ring une fois avant un match nul très disputé en 2018 et enfin après un peu plus d’un an d’attente, le match revanche est à nos portes.

Il y a eu un tas d’accumulation de ESPN, Fox, BTSport Boxing, BBC, Sky Sports, Top Rank et Premier Boxing Champions. Wilder et Fury, d’ailleurs, ont parlé, faisant de ce match très attendu, même pour les observateurs les plus occasionnels.

Olympien et ancien champion du monde des poids lourds légers à plusieurs reprises, Antonio Tarver, estime que 2020 sera une grande année pour la division des poids lourds et que le match revanche Wilder contre Fury n’est que le début.

«Maintenant, la division des poids lourds est en feu. Les choses que AJ (Anthony Joshua), les choses que Wilder et Fury ont faites pour vraiment se séparer comme les meilleurs – je pense que cela peut être l’une des plus grandes époques de boxe poids lourd quand finalement la fumée se dissipe et que vous en avez une l’homme debout “, a déclaré Tarver. «Mec, je pense qu’il va y avoir de très bonnes histoires intéressantes, de la saga et beaucoup de choses qui nous mèneront là-bas. Je suis juste content qu’en 2020, il semble que nous aurons enfin un champion incontesté lorsque toute la fumée se dissipera. Je suis tout excité. Tyson Fury est une bête. Wilder est une bête et AJ est là. “

Comme indiqué précédemment à propos du match revanche de Wilder-Fury, Fury dégage l’impression d’une confiance à plein régime avant le plus grand combat de sa carrière.

«Je regarde Wilder et je ne vois pas de combat difficile. Je vois un p-ssy à longues jambes que je vais percer. Une grande vierge de 6 pieds 7 pouces qui n’a pas été rodée auparavant. Je vais le pencher et le faire reculer gentiment et lentement. Je vais le cambrioler. Je vais lui donner sa première défaite. C’est ce que je vais faire à Deontay Wilder », a déclaré Fury au magasin britannique INews.

«Le roi tsigane va le détrôner, lui arracher le cœur et le nourrir. C’est Las Vegas. Je veux faire un show. Wilder ne va pas me battre. Son pouvoir ne me fera pas de mal. Je veux un KO cette fois. Je préfèrerais me balancer plutôt que l’envoyer et ne pas prendre la décision. “

«Je vais faire en sorte que je garde le contrôle et que je le prive de qui que ce soit. Je vais l’intensifier jusqu’à ce qu’il ne puisse plus y aller, jusqu’à ce qu’il arrête de fumer ou qu’il soit mis KO. “

Grands mots audacieux du «Furieux». La réponse générale de Wilder à Fury concernant son discours trash et sa guerre mentale est l’approche qui fonctionne pour Wilder et le maintient dans le bon état menant à ce méga combat. “Le bombardier de bronze” a déclaré que comme c’était le deuxième tour avec Fury, il ne croyait pas un seul mot du boxeur britannique impulsif et parfois instable.

“Il est (Fury) très nerveux. Il ne peut même pas rester immobile. Il ne peut même pas parler lors des conférences de presse », a déclaré Wilder. «Qu’est-ce qu’il va dire d’autre? Nous l’avons entendu maintes et maintes fois. Le combat sera cependant intéressant. C’est un grand combattant, nous lui donnerons ça. C’est le plus grand combat de poids lourds au monde. »

«Il a battu Wladimir Klitschko, mais n’a jamais défendu la ceinture parce qu’il jouait avec son nez [doing drugs]. Mais personne n’en parle vraiment », a déclaré Wilder.

«Chaque fois que je parle ou dis quelque chose, quand je dis que je veux mettre un corps sur mon dossier et tuer un homme, ça va juste partout. Mais quand ces gars sont [shooting steroids], Je suis le seul à avoir la mauvaise gueule. Mon nom est traîné dans la terre. Ce n’est pas juste. Ce sont les choses dont je parle. Et les gens ne veulent pas parler de race. Ils ne veulent pas parler de ce connard. Ils veulent que ça meure, tu sais ce que je dis? Pourquoi est-ce que j’en parle encore? Parce qu’on n’en a rien à faire. Maintenant, j’ai une position, et je vais la garder. Je vois tout. Je suis quelqu’un d’esprit fort. Je dois être.”

Il semble que Wilder soit le plus sérieux des deux; dégageant l’impression d’une entreprise stricte avec son comportement sérieux par rapport à Fury.

Pour de nombreux observateurs et le contingent de fans de Fury, peu importe à quel point les mots libérés de la langue de Fury sont venimeux, il y a un élément comique dans ce qu’il dit.

Le récent barrage d’insultes de Fury s’est dirigé vers Wilder:

“Les gens parlent de son pouvoir KO et de lui étant le plus gros coupeur de l’histoire des poids lourds, mais c’est celui contre qui vous avez combattu qui compte”

«Ne commettons aucune erreur ici, Deontay Wilder a combattu 35 stiffs. Honnêtement, ici en Amérique, ils appellent son niveau de conserves de tomates d’opposition. »

“Il n’a eu probablement que sept combats compétitifs, où les gens ont en fait essayé de riposter.”

“Les autres étaient des mannequins d’oeufs de canard, seulement là pour tomber.”

«J’ai toujours été dans des combats que je pouvais perdre, c’est la différence entre moi et Wilder. “Par ici, les combattants sont construits à 20-0 en battant des adversaires qui ne ripostent pas.”

«La puissance et le rapport KO de Wilder sont rembourrés. Si vous vous battez et assommez vraiment opposition, que m’impressionnerait. “

“Mais je regarde le curriculum vitae de Wilder et il a combattu quelques anciens joueurs de football, quelques has-beens et un tas de clochards.”

“Le seul homme bon qu’il ait jamais affronté était moi et je l’ai battu après trois ans d’absence alors que j’étais aussi faible qu’un rouge-gorge à 17 onces 11 onces avec deux épaules sur moi comme des cintres, et il ne pouvait toujours pas me battre.”

Est-ce que les propos insolents de Fury sont une mesure de jeu ou un autre niveau de tromperie? Comme Wilder l’a fait allusion, Fury pourrait parler et ne pas nécessairement marcher, car il y a des points faibles à disséquer et à séparer lors de l’analyse des diatribes de Fury.

Il serait difficile de voir les déclarations de Fury sur la liste d’opposition de Wilder et de ne pas rechigner à la sélection d’adversaires de “The Gypsy King” au cours des 10 derniers combats. Aucun manque de respect prévu, mais Otto Wallin, Sefer Seferi, Tom Schwarz, Francesco Pianeta, Christian Hammer, ne crient pas “Murderer’s Row”.

Les seuls gars de niveau mondial auxquels Fury a été confronté étaient Wilder, ce qui a entraîné un match nul et contre un Wladimir Klitschko âgé de 39 ans. Non pas que Klitschko était un mauvais combattant à l’époque, car il était toujours champion et toujours capable.

Parlant de Klitschko, qui croit que Fury a de grandes chances de gagner, remet en question la santé mentale de Fury avant ce match revanche. Avec Fury parlant de retraite, rejoignant peut-être la WWE et l’UFC ces derniers mois, reprenant du coke après la victoire ce week-end, il est facile de remettre en question l’état mental de Fury.

En ce qui concerne le retour au CV de Fury, il peut être séparé et critiqué. Surtout si nous appliquons la même logique et les mêmes arguments à Wilder et à ses combats parallèles contre un Luis Ortiz plus âgé – qui avait l’air plus net et plus jeune, contrairement à Klitschko.

Avant le match revanche et même immédiatement après le combat de leur première rencontre, une multitude d’excuses ont germé de divers médias, fans et autres du camp de Fury.

Wilder pense que tous ces changements et les bouffonneries récentes de Fury sont en cours pour créer des excuses après le combat lorsqu’il perd le match revanche.

Mais en ce qui concerne le match revanche, tout ce discours est-il une fausse bravade de Fury? Parce que si le combat a été clairement gagné, pourquoi est-il nécessaire d’annoncer une excuse? Cette question peut être posée aux deux parties. Le premier combat a été une rencontre rapprochée, ce qui s’est soldé par un match nul.

Il n’y avait pas de vainqueur clair. C’est pourquoi Wilder et Fury se rencontrent encore une fois pour découvrir qui est le meilleur homme à l’intérieur du ring. Mais revenant sur cette bravade et se vantant de Fury, si le combat a été facilement gagné selon Fury, pourquoi changer de baskets? Pourquoi pas la revanche immédiate? La commotion cérébrale subie contre Wilder a-t-elle affecté la décision?

Est-ce que changer d’entraîneur dans ce cas, avec une telle «victoire dominante», suggère un manque de confiance du coin de Fury?

«Beaucoup de choses qu’il fait me donnent l’impression de trouver une excuse quand il perd. Le poids – je ne veux rien entendre sur le fait d’être en forme ou “Il n’a pas eu assez de temps pour se mettre en forme.” Tous ces entraîneurs autour – Je ne veux pas entendre quand je l’assomme, “S’il avait Ben, ça aurait été mieux.” Je ne veux pas entendre d’excuses. J’ai déjà l’impression que toutes ces choses qui se passent vont être pliées comme excuses. Nous verrons ce qui se passera », a déclaré Wilder à Tha BoxingVoice, selon The Mirror.

“Je ne pense pas qu’il y aura de différence avec Steward (le nouvel entraîneur de Fury). C’est des similitudes avec le camp de Dominic Breazeale quand ils ont ajouté Virgil Hunter. Lorsque vous avez de mauvaises habitudes, il est difficile de corriger. Parfois, il faut des années pour corriger de mauvaises habitudes. Et cela prend encore plus de temps lorsque vous n’y êtes pas habitué, lorsque vous n’avez pas travaillé avec cette personne. “

Le badinage de Fury est exactement cela. S’il croit que Wilder est le clown qu’il désigne, il sera surpris samedi soir. Le changement d’entraîneurs, le discours trash, attendre plus d’un an pour reprendre Wilder et combattre ensuite deux adversaires inconnus dos à dos ne dégage pas nécessairement la marque d’un combattant confiant.

Le manque de confiance ne signifie pas qu’il ne peut pas gagner ce week-end, mais c’est une illustration que même les plus forts des combattants, même ceux de taille gargantuesque, sont insécurisés.