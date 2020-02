Fight Night in Nashville Preview: Usine Caleb contre Vincent Feigenbutz

Publié le 14/02/2020

Par: Alex Perl

Ce samedi, une carte de combat sera en cours qui est en territoire inconnu pour la plupart des fans de boxe. Nashville, dans le Tennessee, accueillera une carte intitulée par le champion IBF des super-moyens et héros de la ville natale Caleb Plant. La nuit comprendra neuf combats au total, mais cet aperçu va parler des deux combats principaux.

Crédit photo: Stephanie Trapp / Promotions TGB

Bryant

Perrella vs Abel Ramos est un combat poids welter qui devrait attraper certains

attention. Ramos est peut-être un nom familier

à certains car il a fait face à une opposition bien connue. Certains des opposants que le Ramos de 28 ans

(25-3-2) s’est battu en cours de route avec d’anciens champions de Regis Prograis

et Ivan Barachyk. Ramos a échoué

contre Prograis et Barachyk, mais malgré ces pertes, Ramos avait en fait un

nul avec l’ancien champion WBO des poids mi-moyens Maurice Hooker.

Perrella

(17-2) n’est pas un coup de chance lui-même. Ses deux seuls

les pertes ont été attribuées aux noms familiers Luis Collazo et Yordenis Ugas. Le coup dur Perrella a mis KO 74%

de ses adversaires. Vous pouvez vous attendre à un chien

combattre dans celui-ci, avec un KO très possible de l’un des deux pouvoirs

puncheurs.

le

l’événement principal devrait être un combat intéressant. Le champion de 27 ans, Caleb Plant, a l’air

pour défendre son titre dans son État d’origine du Tennessee. Planter (19-0) à proximité

Ashland City, défendra sa ceinture pour la deuxième fois contre un challenger

Vincent Feigenbutz (31-2) d’Allemagne. Feigenbutz, 24 ans, malgré son

trois ans plus jeune que Plant, est le plus expérimenté des combattants, avec

33 combats professionnels au total.

Bien que

la concurrence pour Feigenbutz n’a pas été au niveau de l’usine de Caleb,

Feigenbutz n’a pas perdu un combat en quatre ans. Bien que la plante invaincue soit

un favori lourd dans ce combat de ville natale, vous ne pouvez jamais appeler quelqu’un

dans ce sport et Feigenbutz cherchera le bouleversement. Si Feigenbutz

pourrait bouleverser dans cette réunion de ville natale pour Plant, cela pourrait rappeler

de Julian Williams bouleversant Jarrett Hurd dans son combat de ville natale en Virginie.

Un

chose est sûre, nous ne saurons pas qui prend celui-ci jusqu’à ce que la cloche sonne,

cela étant dit, attendez-vous à des feux d’artifice de celui-ci avec les deux combattants

possédant plus que leur juste part de pouvoir.