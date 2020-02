Fight Night Preview avant les demi-finales

RINGSIDE 21/02/2020

York Hall accueille une nuit colossale de boxe ce soir alors que les demi-finales #GoldenContract ont lieu – en direct sur Sky Sports au Royaume-Uni en association avec Matchroom Boxing et sur ESPN + aux États-Unis en association avec Top Rank.

Les quatre derniers dans les divisions super-légères et poids plumes s’affronteront – Ohara Davies contre Jeff Ofori et Tyrone McKenna contre Mohamed Mimoune à 140 lb, Tyrone McCullagh contre Ryan Walsh et Leigh Wood contre Jazza Dickens à 126 lb.

Un undercard bondé voit certaines des meilleures perspectives de la région en action, avec Burim Ahmeti et William Hamilton faisant leurs arcs professionnels tandis qu’Elliot Whale et Inder Bassi Singh cherchent à suivre des débuts prometteurs.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les quatre combats de cartes principaux…

SEMI-FINALES ULTRA LÉGÈRES

OHARA DAVIES (20-2, 15 KOs) contre JEFF OFORI (10-1-1, 3 KOs)

Davies a retiré le ballon d’or lors du tirage au sort de mardi et a rapidement choisi l’opprimé de la compétition, Ofori, comme adversaire.

Les Londoniens ont eu beaucoup de choses à se dire lors d’une pesante pesée, où les “Two Tanks” de Hackney ont réussi le 9e 13lb 14oz lors de la deuxième tentative contre le combattant de Tottenham 9for 13lb 5oz.

Avec une énorme main droite et de nouveaux conseils techniques de l’entraîneur Angel Fernandez, Davies est favori pour progresser, mais Ofori a prouvé lors de ses deux derniers combats qu’il n’est pas un homme à sous-estimer.

TYRONE McKENNA (20-1-1, 6 KOs) contre MOHAMED MIMOUNE (22-3, 3 KOs)

Le champion international WBC McKenna est l’un des combattants les plus populaires de Belfast et a été impressionnant en envoyant le champion de la zone sud Mikey Sakyi en quart de finale sur le même site.

Avec le profil de «The Mighty Celt» en plein essor après ses pitreries de la semaine de combat (y compris la joute de canne avec McCullagh déguisé en Dumb & Dumber lors de la conférence de presse), l’opprimé semble se délecter de l’occasion.

À Mimoune, en France, il affronte un ancien champion du monde de l’UER et de l’IBO qui est le favori des bookmakers pour la victoire dans la compétition. Ce sont deux gauchers talentueux prêts à tout mettre en jeu pour leur place en finale.

SEMI-FINALES POIDS PLUME

RYAN WALSH (25-2-2, 12 KO) contre TYRONE McCULLAGH (14-0, 6 KO)

Walsh a arraché le ballon d’or lors du tirage au sort de mardi et a choisi de faire face à l’énigme qu’est McCullagh.

Le champion britannique en titre, Walsh est considéré comme le candidat numéro un de la compétition et a sans doute produit le choix des performances en quart de finale en balayant Hairon Socarras à l’intérieur.

McCullagh, qui a rejoint un ami proche McKenna sous le nouvel entraîneur Peter Taylor, est reconnu comme l’un des adversaires les plus maladroits. Le casse-tête Derry offre une correspondance de style vraiment intrigante pour Walsh préféré.

LEIGH WOOD (23-1, 13 KOs) contre JAZZA DICKENS (28-3, 11 KOs)

En tête d’affiche de la soirée, la collision du titre européen WBO entre Nottingham’s Wood et Liverpool’s Dickens.

L’animosité a fait surface lors de la conférence de presse de mercredi, Dickens affirmant qu’il détenait un avantage psychologique en raison d’une victoire amateur sur “Lethal” – affirmations ludiques auxquelles Wood a répondu.

Wood a apporté un élément de comédie à la pesée en mettant des messages à sa ceinture lors de la pesée et il ne fait aucun doute que les deux hommes ont le sentiment d’avoir un score à régler dans ce qui devrait être une finale passionnante de la soirée.

Ne manquez pas toute l’action en direct sur la page Facebook de Sky Sports Boxing à partir de 17h55 GMT et la carte principale sur Sky Sports Action (UK) et ESPN + à partir de 19h30 GMT.