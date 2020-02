Filip Hrgović et Sophie Alisch nominés pour le WBC 2019 Award après une année exceptionnelle

RINGSIDE 01/02/2020

📷 Ed Mulholland

Après une année à succès pour la sensation croate des poids lourds, Filip Hrgović (10-0, 8 KOs) et la jeune prodige allemande Sophie Alisch (5-0, 1 KO) ont toutes deux été nominées pour le prix “ Prospect of the Year ” de la WBC pour 2019.

Hrgović a commencé l’année avec style, marquant ses débuts américains avec une victoire par élimination directe au premier tour contre Gregory Corbin au MGM National Harbour dans le Maryland, défendant avec succès son titre WBC International pour la première fois.

«El Animal» s’est ensuite dirigé vers Hermosillo, où il a rapidement travaillé le héros local Mario Heredia. L’arbitre a annulé les débats une minute après le début du troisième tour après une attaque brutale qui a envoyé le Mexicain sur la toile.

Le médaillé de bronze olympique a ensuite poursuivi sa campagne impressionnante sur la plus grande carte de l’année alors qu’il affrontait le double challenger pour le titre mondial Eric Molina sur le undercard de Joshua–Ruiz 2 à Diriyah, en Arabie Saoudite. Hrgović a une fois de plus régné comme il a forcé l’arrêt au troisième tour après avoir laissé tomber l’Américain plusieurs fois en route pour sceller sa dixième victoire professionnelle.

Maintenant classé septième avec la WBC, huitième avec l’IBF et quinzième avec la WBO, Hrgović est considéré comme l’un des meilleurs espoirs de la division des poids lourds alors qu’il se rapproche d’un coup de champion du monde en 2020.

“Moi-même et mon équipe sommes très satisfaits de 2019”, a déclaré Hrgović. «J’ai obtenu trois bonnes victoires, j’ai fait mes débuts en Amérique, j’ai combattu au Mexique et j’ai pu combattre la nuit de combat la plus attendue de l’année en Arabie saoudite.

«Le point culminant de 2019 a été le combat sur la carte Ruiz Joshua 2. Le monde entier attendait de voir ce qui allait se passer et ce fut un immense honneur de faire partie d’un tel spectacle. Je vais suivre 2020 pas à pas et continuer ma séquence de victoires. »

Alisch, 18 ans, a été nominée dans la catégorie féminine à la suite d’une magnifique année 2019 qui a commencé par une victoire par élimination lors de ses débuts professionnels le 16 février à Coblence, et s’est conclue par une victoire de huit points de blanchissage contre deux fois championne du monde en titre Irma Adler en novembre.

Alisch, qui a remporté les cinq combats au cours de sa première année en tant que professionnelle, garde les pieds sur terre et espère qu’un succès en 2020 la rapprochera de la réalisation de son rêve ultime de devenir championne du monde.

«2019 a été une année fantastique pour moi. J’ai eu un coup de grâce à mes débuts professionnels et j’ai terminé l’année avec 5 victoires, mais nous ne faisons que commencer », a déclaré Alisch.

«Faire mes débuts était incroyablement spécial pour moi, c’était le premier pas vers mon rêve de devenir champion du monde. 2019 a été riche en événements, mais vous ne valez que votre dernier combat. Je préfère regarder en avant qu’en arrière.

«Mon objectif est le même depuis que j’ai commencé la boxe – devenir champion du monde. 2020, c’est pourchasser les rêves. Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont aidé jusqu’à présent et j’ai hâte de partager avec vous plus de succès à l’avenir. »

Le promoteur Nisse Sauerland était heureux de voir deux des étoiles les plus brillantes de l’équipe Sauerland parmi les nominations de la WBC pour leurs récompenses annuelles, et prévoit que 2020 apportera encore plus de succès au talentueux duo.

“C’est formidable de voir la WBC reconnaître Filip et Sophie pour leurs réalisations fantastiques en 2019”, a déclaré Sauerland.

«Nous considérons Filip comme un concurrent plutôt que comme un prospect car il devient une star mondiale. Il a boxé dans trois pays différents l’année dernière et les a tous gagnés par KO. 2020 sera une année encore plus grande. Ce n’est plus qu’une question de temps avant qu’il ne se batte pour un titre mondial.

«Sophie a entamé sa carrière professionnelle avec enthousiasme. Elle a éliminé son adversaire dans la première minute de ses débuts et elle n’a pas ralenti depuis. Elle vient juste d’avoir 18 ans et bat déjà les challengers du titre mondial. Elle est connue sous le nom de “The Future” en Allemagne et nous nous attendons à ce qu’elle soit le visage de la boxe féminine pendant de nombreuses années. “