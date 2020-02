FITE TV diffusera le Rockin ‘Fights 38 à guichets fermés le 28 février

RINGSIDE 22/02/2020

A partir du moment où Star Boxing a annoncé son double événement principal lors du 28 février, “Rockin ‘Fights” avec le retour de KO, l’artiste de KO de Long Island, “THE HEBREW HAMMER” SELDIN (24-1 20KO’S) contre le cogneur colombien HUMBERTO MARTINEZ (33- 9-2 25KO), ainsi que CARLOS TAKAM (37-5-1 28KO), poids lourd, contre le brésilien FABIO MALDONADO (26-3 25KO), les billets ont commencé à voler.

Dans ce qui pourrait être l’un des «Rockin’ Fights »les plus attendus à ce jour, les sièges du ring, du mezz et de la skybar ont officiellement SOLD OUT. Un nombre limité de billets reste dans la loge et plus de places assises ont été ajoutées à la scène.

Pour répondre à la demande écrasante, Star Boxing est heureux d’annoncer que FITE.TV PPV diffusera la carte «Rockin’ Fights »38 le 28 février sur sa plate-forme PPV.

La carte empilée comprend des étoiles montantes invaincues en République dominicaine, WBC FECARBOX Bantamweight Champion, JUNIOR ALMONTE (13-0 9KO’s), WENDY «HAITIAN FIRE» TOUSSAINT de Long Island (10-0 4KO) faisant ses débuts en 2020, ALEX «EL TORO» VARGAS ( 5-0 1KO) dans un combat intensifié contre le vétéran Antonio Sanchez.

L’action se poursuit à travers les premiers épisodes de la soirée, y compris un premier combat de pick em ‘pro entre le PRINCE SLAUGHTER contre le TUNCEL amateur décoré AHMET «THE TURKISH WOLF», les débuts pro de l’électricien local 3 BARKIM LOGAN, et le coup d’envoi de l’action, le premier Combattant professionnel libanais cherchant à rester invaincu, NADIM SALLOUM (3-0 2KO).

Si vous prévoyez d’assister à ce qui va être une nuit de combats stellaire, n’attendez plus pour obtenir vos billets, car ils sont susceptibles d’être vendus avant la nuit de combat. Achetez votre. Si vous ne pouvez pas vous rendre à The Paramount, assurez-vous d’attraper l’action sur FITE.TV pour seulement 19,99 $ aux États-Unis et au Canada, et 9,99 $ en dehors des États-Unis / Canada. Précommandez «Rockin Fights» 38 via FITE.TV.