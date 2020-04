Floyd Mayweather commence le combat alors que le retour sensationnel s’accélère

Phil Jay 26/04/2020

@Floyd Mayweather

Floyd Mayweather est de retour dans le gymnase alors que le champion du monde de cinq poids intensifie sa formation avant un retour à l’action très attendu.

‘Money’ a commencé sa croisade à se battre à nouveau, aux côtés des boxeurs d’entraînement lorsque l’oncle Roger Mayweather est décédé plus tôt cette année.

Roger souffrait de problèmes de santé depuis longtemps. Mais cela n’a pas facilité la perte pour Floyd.

‘The Black Mamba’ s’est occupé de l’ascension massive de Mayweather au sommet du sport, couplé à l’influence du père Floyd Sr.

En ce qui concerne un retour, Mayweather a déclaré fin 2019 qu’il participerait à au moins deux événements cette année. C’était jusqu’à ce que le coronavirus mette fin aux plans de tout le monde.

Cela n’a pas empêché le joueur de 43 ans de dépoussiérer les toiles d’araignées sur ses gants pour penser à se battre à nouveau pour la première fois professionnellement en trois ans.

La dernière fois, Mayweather a facilement démoli un kickboxer léger en 2018. Le résultat faisait suite à sa 50e victoire professionnelle de routine contre Conor McGregor en 2017.

Maintenant, Mayweather semble fermement démanger. Il regarde son auto-garniture habituel tandis que l’ex-livre pour livre roi passe en revue les mouvements.

Vidéos de @FloydMayweather – INSTAGRAM STORY

Suivez World Boxing News: TWITTER. FACEBOOK. INSTAGRAM. Abonnez-vous à YOUTUBE.

Comme toujours, il n’y a qu’un seul nom lié sérieusement à un combat de Mayweather et c’est sa propre signature, Manny Pacquiao.

Un match revanche de leur première réunion, qui a eu lieu il y a cinq ans cette semaine, aurait toujours le pouvoir de tirer sur les événements Pay-Per-View depuis «MayMac».

Mayweather vs McGregor a gagné 4,4 millions d’achats, bien que le choc Pacquiao l’ait dépassé avec 4,6 millions.

Tout deuxième versement aurait certainement la capacité de vendre à bail 3m dans le climat actuel, une fois la boxe revenue à plein régime.

VIEILLI

Le seul problème est que Floyd pourrait avoir 44 ans au moment du match revanche et Pacquiao pourrait bien être le favori.

À l’heure actuelle, Mayweather est toujours à moitié avec les bookmakers – même à l’approche de la mi-quarantaine. Pacquiao peut être soutenu à 13/8 mais est toujours détenteur du titre mondial à l’âge de 41 ans.

Cependant, une autre année passant, il est de plus en plus improbable que ‘MayPac 2’ aille de l’avant.

La pandémie a peut-être non seulement pris le monde au dépourvu et décimé la vie quotidienne, mais elle a également pu par inadvertance voler les fans d’une autre portion de Mayweather vs Pacquiao.

Même si Floyd se contente de se taquiner et de se maintenir en forme, il est bon de le voir bouger et rester impliqué dans le sport.

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News. Un membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivez sur Twitter @PhilDJay