Floyd Mayweather devient entraîneur, un autre membre de la famille plonge dans la boxe

Nouvelles de boxe du monde 06/04/2020

@Floyd Mayweather

Peut-être que nous devrions tous nous souvenir du nom, Koraun Mayweather. Le père Floyd Mayweather a récemment amené son fils au gymnase pour lui donner de la boxe 101.

Floyd trouve évidemment du réconfort dans une famille agitée en se concentrant sur ses fonctions de père.

Après avoir perdu sa mère le mois dernier, Koraun a également souffert du chagrin du grand-oncle Roger Mayweather qui est décédé des suites du diabète.

Pour aggraver encore la malédiction de la famille Mayweather en 2020, soeur Iyanna a été arrêtée pour suspicion d’agression avec une arme mortelle.

Tout cela au cours des dernières semaines seulement.

Entrant dans un temps de qualité bien nécessaire, Floyd a emmené son fils à l’endroit qu’il connaît le mieux, le Mayweather Gym de Las Vegas.

Juste à côté du Strip de renommée mondiale, Mayweather a emmené sa progéniture là où lui et Roger étaient à leur meilleur, tout en révélant son désir de transmettre certaines connaissances.

«Enseigner à mon fils @kingkoraun les principes fondamentaux. Continuez votre bon travail. Je suis fier de toi », a déclaré Mayweather.

Il a ajouté: “Je n’ai jamais prétendu être parfait, mais je m’efforce d’être le meilleur père possible.”

Koraun n’a que 20 ans, un an de plus qu’Iyanna et l’aînée des enfants Mayweather. Un débutant tardif s’il a l’intention d’utiliser le sport comme carrière.

Zion a également 19 ans, née la même année que Iyanna de différentes mères. Jirah est la plus jeune à 15 ans.

Après avoir tourné l’entraîneur vers Koraun, la question se pose de savoir si Floyd va maintenant se lancer dans un rôle d’entraîneur sur toute la ligne.

Mayweather est toujours lié à se battre à nouveau lui-même. Les goûts de Manny Pacquiao, Amir Khan et Marcos Maidana font la queue pour lui faire face une fois que la boxe reprend.

Dans l’UFC, l’ancien adversaire Conor McGregor envisage également un match revanche. Le conquérant irlandais Khabib Nurmagomedov veut lui aussi une part de l’action.

Tout dépend de Mayweather. L’Américain a promis aux fans deux matchs en 2020 à l’âge de 43 ans jusqu’à ce que la crise des coronavirus frappe.

Il est possible de participer à un concours vers la fin de l’année. Si cela s’avérait être le cas, Pacquiao serait le grand favori.