Floyd Mayweather dit que HBO rejetant son accord a contribué à l’effondrement

Nouvelles de boxe du monde 18/02/2020

📸 Tom Casino

Le combattant de la décennie Floyd Mayweather a attribué une partie du blâme pour l’effondrement de la boxe de HBO aux patrons qui ont rejeté ses demandes pour un accord de six combats.

En 2012, Mayweather voulait se retirer avec le plus gros contrat possible. Il a ensuite donné le premier refus à HBO aux conditions les plus lucratives que tout sportif ait jamais obtenues.

À son grand étonnement, HBO a refusé d’accorder à l’homme «Money» un contrat sans précédent de deux combats par an entre 2013 et 2015, d’une valeur de l’ordre de 200 millions de dollars.

Mayweather a pris le même accord avec Showtime et le reste appartient à l’histoire. Showtime bénéficierait alors d’un retour en 2017.

Conor McGregor a traversé la frontière pour l’un des combats les plus lucratifs de tous les temps, gagnant tous plus de 400 millions de dollars pour un événement.

Un peu plus d’un an plus tard, HBO a cessé ses activités et Mayweather pense que leur décision de ne pas renouveler avec lui était un facteur majeur.

“C’est ce qui s’est passé. J’ai essentiellement dit à HBO: “C’est ce dont j’ai besoin”, a déclaré Mayweather à Drink Champs sur Revolt TV. “Ils ont dit:” personne ne va vous donner cet accord “.

«J’ai dit:« HBO – quand je vous ai dit il y a longtemps que j’allais être le plus grand combattant que vous ayez jamais eu, vous en doutiez. »Et quand je vous ai dit, vous avez dit:« Floyd – tu as raison’.

“Ensuite, j’ai dit:” le spectacle que j’ai créé “24/7” – que j’ai obtenu un Oscar, pour ce spectacle. Mais ils ne m’ont pas donné l’accord dont j’avais besoin.

“Je n’arrêtais pas d’aller vers eux et de leur dire:” faisons que cela se produise “. Ensuite, j’ai dit: «Si vous ne faites pas cela, vous savez à quel point je suis grand. Je suis colossal.

«Je suis donc passé à Showtime et j’ai fait de Showtime la face A. Et quand j’ai fait Showtime du côté A, HBO Boxing est maintenant hors TV. “

REVIENS

Depuis, Showtime n’est pas exactement passé de force en force. Le lancement de DAZN, ESPN + et l’émergence de FOX ont réparti les règles du jeu.

Un manque d’étoiles de premier plan sur le réseau, en grande partie à cause du déplacement d’autres promoteurs ailleurs, a empêché Showtime de rester une force massive.

Si Mayweather devait revenir prochainement dans ce sport, comme promis, il serait intéressant de voir si Showtime serait le premier port d’escale.

Écoutez l’interview complète de Floyd Mayweather avec Drink Champs ICI