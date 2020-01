Floyd Mayweather et Conor McGregor ne sont pas les seuls à courir après Manny Pacquiao

Nouvelles de boxe du monde 20/01/2020

📸 S.Trapp / E.Lin / A.Westcott / BT Sport

Au cours des derniers mois, ce n’est plus un secret, Floyd Mayweather et Conor McGregor ont intérêt à affronter le sénateur philippin Manny Pacquiao.

Le ‘Pacman’ surfe sur la crête d’une vague depuis qu’il a battu Keith Thurman en juillet dernier au MGM Grand de Las Vegas.

Mais Mayweather et McGregor ne sont pas les seuls à la chasse. Beaucoup voient Errol Spence Jr. et Danny Garcia comme des adversaires beaucoup plus réalistes pour Pacquiao.

Spence Jr.trace un retour sur le ring en 2020 après avoir été indemne de son accident de voiture d’horreur.

La “Vérité”, qui a récemment accepté de se battre contre Terence Crawford lors d’une unification sur les réseaux sociaux, a admis qu’il était soulagé de retrouver sa santé intacte après l’accident. L’Américain a hâte de faire les gros titres pour les bonnes raisons.

«J’ai déjà commencé à m’entraîner la semaine dernière et je me sentais bien. J’ai frappé les mitaines et tout, j’ai couru et tout ça aussi. Je me sens bien pour pouvoir continuer à m’entraîner en 2020 », a déclaré Spence.

«J’étais de retour et je n’étais pas endolori ou quoi que ce soit. J’avais l’impression d’avoir mis du temps à me reposer et je me sens vraiment bien. C’était comme un miracle et une bénédiction de Dieu. T

“Ici, rien de grave ne me retiendrait pendant un an ou deux ou n’aurait mis fin à ma carrière.”

PACQUIAO ou GARCIA

Spence ne veut pas perdre de temps en ayant un combat de mise au point. L’Américain veut renforcer son profil et ses progrès qui ont commencé avec la victoire sur Brook pour le titre IBF en 2017.

Après avoir intimidé Mikey Garcia l’année dernière, Spence a ajouté la ceinture verte et or WBC à sa cheminée en décembre pour unifier la division des poids mi-moyens.

Pacquaio est toujours le nom de la division, donc une confrontation avec le grand boxeur est en tête de liste de Spence.

S’il devait manquer une bataille avec le champion de la WBA, alors Danny Garcia pourrait être le prochain pour l’homme du Texas.

«J’ai pris un peu de temps et maintenant je pense que je suis rajeuni. Je suis prêt à retourner au gymnase et à m’entraîner dur et j’espère combattre un des meilleurs combattants. Je ne veux pas de combat de mise au point. Je veux combattre Pacquiao ou Danny Garcia s’il gagne son combat (contre Ivan Redkach).

«Je suis le meilleur chien de la division. Je suis le roi de la division poids welter. Aucun de ces gars ne souhaite que je revienne si vite. Mais je suis de retour et je veux combattre les meilleurs noms de la division.

«Que ce soit Manny Pacquiao ou Terence Crawford ou Danny Garcia, je veux les meilleurs noms. Je veux être le champion incontesté du monde. »

RAPIDE

Avec une victoire dans son propre éliminateur de titre, «Swift» Garcia se mettrait en ligne pour le titre WBC des poids mi-moyens détenu par Spence Jr.

La rumeur veut également que Garcia soit le prochain adversaire possible de Pacquiao.

Si l’un de ces deux adversaires est le prochain pour Garcia, il est confiant dans ses capacités à redevenir champion du monde.

“J’ai l’impression que mon style est dangereux pour Spence et Pacquiao”, a déclaré Garcia. «Pour Errol, je vois qu’il aime se tenir devant ses adversaires et il n’est pas le gars le plus difficile à frapper.

«Avec Manny, j’ai l’impression que mon contre-poinçonnage et mon style seraient également difficiles pour lui. Donc, j’aime mes chances contre les deux. »