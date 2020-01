Floyd Mayweather, Manny Pacquiao parmi les plus grands de la boxe

Ringside 28/01/2020

Promotions Mayweather

Il n’y a pas de passionné de boxe qui ne connaît pas Floyd Mayweather. Le champion de 42 ans n’a jamais perdu un combat dans sa carrière professionnelle de 21 ans, avec sa lutte acharnée contre le boxeur philippin Manny Pacquiao parmi ses victoires populaires.

En tant que tel, Mayweather a été couronné comme le plus grand boxeur de la décennie.

Se classant certainement aux côtés d’autres grands sportifs comme Muhammad Ali et la légende argentine Carlos Monzon pour leurs réalisations.

Voici un aperçu des cinq meilleurs boxeurs de tous les temps:

En 21 ans de carrière, Mayweather a remporté cinq catégories de poids et a maintenu une feuille blanche dans ses combats. Mayweather est considéré comme le meilleur boxeur défensif à avoir jamais honoré la scène mondiale de la boxe et reste le perforateur le plus précis depuis l’époque de Compubox.

Le boxeur américain de 42 ans a enregistré 26 victoires consécutives en titre mondial, dont dix par KO. Dans les combats de titres en ligne, Mayweather a enregistré 24 victoires, dont sept KO. Aujourd’hui, il reste la plus grande attraction à la carte de tous les temps.

Considéré par de nombreux historiens de la boxe comme l’un des plus grands boxeurs professionnels à avoir jamais existé, Pacquiao a fait de son mieux pour mériter les éloges.

À ce jour, il est le seul boxeur à avoir remporté 12 titres mondiaux majeurs dans huit divisions de poids.

Manny a également été le premier boxeur à avoir remporté le champion linéaire dans cinq divisions. L’année dernière en juillet, Pacquiao est devenu le plus ancien champion du monde des poids mi-moyens de tous les temps après avoir battu Keith Thurman lors du championnat WBA des poids mi-moyens.

La légende argentine a été le champion incontesté des poids moyens pendant sept ans, enregistrant un total de 59 KO au cours de sa carrière.

Monzon a défendu avec succès son titre pour 14 fois et il est largement célébré comme le plus grand boxeur livre à livre de tous les temps. Monzon était connu pour son rythme de travail incessant. Plus de puissance de frappe et une vitesse immense.

Ses compétences lui ont valu une intronisation au Temple de la renommée de la boxe internationale. Il fait partie des 20 meilleurs combattants du siècle dernier.

En 1960, Ali a remporté une médaille d’or olympique et il a également remporté le championnat du monde de boxe poids lourd en 1964. Cependant, il a perdu trois ans de sa carrière à la suite d’une suspension en raison de son refus de combattre au Vietnam. Néanmoins, il a de nouveau récupéré son titre à deux reprises dans les années 70.

En tant que l’un des meilleurs boxeurs de tous les temps, Sugar Ray a remporté le titre mondial de poids welter pendant cinq ans, de 1946 à 1951. En 1958, il était le premier boxeur à avoir remporté un titre de champion du monde divisionnaire cinq fois de suite.

Robinson est connu par beaucoup comme l’un des plus grands boxeurs d’une livre à l’autre, après avoir terminé sa carrière de 25 ans avec 175 victoires en 1965.