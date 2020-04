Floyd Mayweather offre une rencontre vidéo et un bon prix 1499,99 $

Nouvelles de boxe du monde 21/04/2020

La superstar de la boxe Floyd Mayweather offre aux fans la possibilité d’avoir une expérience de rencontre vidéo avec le champion pour aussi peu que 64,99 $.

Après avoir établi un lien avec Fanmio, l’agent de réunion virtuel pour les clients célèbres, Mayweather a hâte de discuter avec les acheteurs.

“Fanmio est le meilleur endroit pour rencontrer toutes les célébrités, peu importe où vous êtes dans le monde”, a déclaré Mayweather.

“J’ai hâte de travailler aux côtés de Fanmio pour me rapprocher de mes fans et créer de nouveaux contenus passionnants.”

Les forfaits commencent du Bronze abordable à un Ultimate Premium qui vous coûterait près de 1500 $.

Les célébrités récentes à s’inscrire incluent l’ancienne star de Monty Python, John Cleese.

Voir les détails ci-dessous sur le lien: https://fanmio.com/products/meet-the-undefeated-champ-floyd-mayweather

Avez-vous déjà voulu rencontrer le plus grand boxeur de tous les temps!? Nous sommes ravis d’annoncer que vous pouvez maintenant rencontrer le champion invaincu @FloydMayweather dans une rencontre vidéo personnelle en tête-à-tête! Obtenez votre place sur https://t.co/5aH4hovS09 avant leur départ. #FANMIO pic.twitter.com/WapsEroOPy – #Fanmio – Rencontrez vos héros. (@fanmio) 20 avril 2020

Les forfaits proposés avec Mayweather varient de 64,99 $ à 1499,99 $.

Elles sont:

Forfait Bronze – Chemise Ultra Premium + CHANCE de rencontrer Floyd Mayweather

64,99 $

Payez aussi peu que 16 $ / mois. avec:

Obtenez cette chemise Fanmio EXCLUSIVE ultra-premium Floyd Mayweather 50-0 faite avec un véritable imprimé or et un tissu ultra-fin + soyez sélectionné au hasard par Floyd pour avoir une chance de le rencontrer dans une vidéo personnelle rencontrez et saluez Fanmio! (Seuls 3 fans seront sélectionnés)

Comprend:

Chemise Fanmio EXCLUSIVE ultra-premium 50-0 réalisée avec un véritable imprimé or et un tissu ultra-fin (Expédié 2-3 semaines après l’événement).

Soyez choisi au hasard par Floyd pour avoir une expérience personnelle de rencontre et de rencontre vidéo en ligne avec lui qui comprend un enregistrement vidéo HD de l’expérience!

(REMARQUE: en raison de la demande, seuls 3 ventilateurs seront choisis).

Forfait Argent – Rencontrez personnellement Floyd Mayweather + Chemise Ultra Premium

999,99 $

Payez aussi peu que 61 $ / mois. avec:

Aimeriez-vous rencontrer le meilleur boxeur de tous les temps?

Voici votre chance garantie de rencontrer Floyd Mayweather lors d’une rencontre vidéo en ligne personnelle en tête-à-tête. De plus, recevez un enregistrement vidéo HD de marque de toute l’expérience.

Et une chemise Fanmio EXCLUSIVE ultra-premium 50-0. Ne manquez pas cette rare opportunité.

Comprend:

Garantie d’avoir une expérience personnelle de rencontre vidéo en ligne 1 contre 1 avec Floyd Mayweather.

Enregistrement vidéo HD téléchargeable de votre expérience dans un cadre numérique Floyd Mayweather de marque.

Chemise Fanmio EXCLUSIVE ultra-premium Floyd Mayweather 50-0 en véritable or. Tissu ultra-fin (Expédié 2-3 semaines après l’événement).

Forfait Or – Rencontrez personnellement Floyd Mayweather + ensemble de lithographie en édition limitée!

1 199,99 $

Payez aussi peu que 73 $ / mois. avec:

LIMITÉ À 500 DANS LE MONDE ENTIER !! Avec ce package Gold Fanmio, vous obtenez tout ce qui est inclus dans le package Silver. Plus un jeu de lithographie exclusif en édition limitée qui comprend 3 cartes à collectionner limitées (limitées à 500 jeux dans le monde). Et une chemise 50-0 ultra premium!

Vous pouvez non seulement rencontrer personnellement Floyd Mayweather, mais vous recevez également des articles de collection supplémentaires uniquement disponibles sur Fanmio pour cet événement à durée limitée.

Dépêchez-vous avant que cette opportunité exclusive ne soit partie!

Comprend:

Vidéo personnelle en ligne face à face avec Floyd Mayweather.

Enregistrement vidéo HD téléchargeable de votre expérience dans un cadre numérique Floyd Mayweather de marque.

Fanmio EXCLUSIVE WHITE EDITION ensemble de lithographie de collection numéroté 20 × 28 ″ qui comprend 3 cartes à collectionner limitées (limitées à 500 ensembles dans le monde) (Expédié 2-3 semaines après l’événement).

Chemise Fanmio EXCLUSIVE ultra-premium Floyd Mayweather 50-0 réalisée avec un véritable imprimé or et un tissu ultra-fin (Expédié 2-3 semaines après l’événement).

Ensemble ultime – Rencontrez personnellement Floyd Mayweather + Ensemble de lithographie en édition limitée SIGNÉ!

1 499,99 $

Payez aussi peu que 91 $ / mois. avec:

LIMITÉ À 100 DANS LE MONDE ENTIER !! Obtenez l’expérience Ultimate Floyd Mayweather avec ce package Fanmio.

Vous rencontrerez personnellement Floyd lors d’une rencontre vidéo en ligne 1 contre 1. Recevez également tout ce qui est énuméré ci-dessous, y compris un ensemble de lithographies Floyd Mayweather en édition extrêmement limitée SIGNÉ par The Champ lui-même.

C’est vraiment l’expérience ultime pour tous les plus grands fans de Floyd Mayweather!

Comprend:

Vidéo personnelle en ligne face à face avec Floyd Mayweather.

Enregistrement vidéo HD téléchargeable de votre expérience dans un cadre numérique Floyd Mayweather de marque.

Fanmio EXCLUSIVE BLACK EDITION numéroté à la main et SIGNÉ par Floyd Mayweather 20 × 28 ″. Ensemble de lithographie à collectionner comprenant 3 cartes à collectionner limitées (limité à 100 ensembles dans le monde).

(Expédié 2-3 semaines après l’événement).

Chemise Fanmio EXCLUSIVE ultra-premium Floyd Mayweather 50-0 en véritable or. Tissu ultra-fin (Expédié 2-3 semaines après l’événement).