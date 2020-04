Floyd Mayweather ouvre la nouvelle collection printemps / été boohooMAN

RINGSIDE 03/04/2020

Le détaillant en ligne mondial boohooMAN.com, est ravi de partager sa dernière séance photo, qui est présentée par le boxeur, promoteur et légende invaincu des cinq divisions du monde, Floyd Mayweather.

Le dévoilement de la séance photo déclenche le coup d’envoi du produit printemps / été pour la marque.

Mayweather présente un certain nombre de gammes différentes au sein du tournage, des vêtements de sport récemment abandonnés aux survêtements et pièces emblématiques de la marque MAN. Des touches de pièces bleu poudré mettent en évidence le début du printemps avec une véritable sensation de douceur et d’élégance.

Le PDG, Samir Kamani, a déclaré: «L’argent a fière allure dans notre produit! Nous sommes de très grands fans de lui ici chez MAN et nous avons toujours suivi son histoire, donc j’étais tellement excité de l’avoir ici au siège social et d’obtenir ses commentaires positifs sur nos nouvelles collections. »

Le tournage fait suite à la récente chute de la toute première collection de vêtements de sport de la marque au début de l’année.

La collection offre des vêtements de haute qualité et de haute performance, mais esthétiquement élevés dans le vrai style boohooMAN. Le tissu extensible dans les quatre sens allie qualité et fonctionnalité tandis qu’une palette de couleurs neutres minimales offre une finition toujours propre.

Pour parcourir la collection boohooMAN, cliquez ICI https://www.boohooman.com/instashop