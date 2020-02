Floyd Mayweather rejette les revendications Le premier combat de Jose Luis Castillo était proche

Nouvelles de boxe du monde 17/02/2020

📾 HBO

Encore Ă ce jour, les gens parlent d’une possible dĂ©faite du record de Floyd Mayweather pour le premier combat de Jose Luis Castillo en 2002.

Les détracteurs disent que Mayweather a clairement perdu aux points au MGM Grand malgré les cartes lisant 116-111 et 115-111 deux fois aprÚs la cloche finale.

Un match revanche a eu lieu huit mois plus tard à Mandalay Bay, et malgré Floyd apparemment gagnant par une marge plus large, les cartes étaient encore plus proches.

Les juges ont marqué 116-113 et 115-113 deux fois pour une autre décision unanime de préserver le record invaincu de Mayweather.

Interrogé sur la premiÚre bataille, Mayweather a déclaré que tout adversaire prenant plus de deux tours contre lui demanderait toujours une revanche de toute façon.

«Jose Luis Castillo, un cookie dur. C’est juste que vous ne m’avez jamais vu perdre un tour. C’est plus comme si je pouvais combattre un adversaire et gagner neuf rounds, il pouvait gagner trois rounds. Ensuite, ils vont dire, vous savez quoi – faire un match revanche. Ou Mayweather n’a pas gagnĂ©. C’est comme ça toute ma carriĂšre », a expliquĂ© Floyd Ă Drink Champs sur Revolt TV.

Avant la rĂ©union initiale, que beaucoup disent ĂȘtre une victoire pour Castillo, Mayweather a expliquĂ© qu’une blessure Ă©tait la cause de la proximitĂ©.

«Entrer dans le premier combat que je faisais mal. La pesée était vendredi et je tremblais pour faire du poids. Le poids était de 135 livres et mon deuxiÚme titre mondial.

«Je frappais le sac lourd qui se secouait. J’Ă©tais trop prĂšs et la coiffe des rotateurs s’est extrĂȘmement bien foutue. Alors j’Ă©tais comme, putain, mes enfants doivent encore manger.

«Un vrai champion peut se battre Ă travers n’importe quoi. Alors j’ai dit, putain, allons-y », a-t-il dit.

140

Mayweather a combattu deux fois à la limite des poids légers aprÚs la saga Castillo avant de monter en 2004 pour affronter DeMarcus Corley.

Prouvant une fois de plus son mĂ©tal, l’homme «Money» a laissĂ© tomber Corley deux fois dans le concours pour organiser un dĂ©fi pour le titre mondial contre Arturo Gatti.

Écoutez l’interview complĂšte de Drink Champs avec Floyd Mayweather sur REVOLT TV ICI.