Floyd Mayweather se rappelle avoir rempli sa promesse de titre pour un jeune de la tournée de Canelo

📾 Amanda Westcott

Floyd Mayweather a rappelé comment une rencontre avec un jeune boxeur en 2013 lors de sa tournée avec Canelo Alvarez signifiait finalement une promesse tenue.

Alors que Mayweather se prépare pour une autre grande soirée de boxe sous sa banniÚre Mayweather Promotions à Atlanta, en Géorgie, le détenteur du titre mondial à cinq poids propose une histoire unique.

L'ascension de Gervonta Davis, lui-mĂȘme visant maintenant Ă devenir un dirigeant multi-divisions, est survenue aprĂšs une sĂ©ance photo il y a six ans.

À l'Ă©poque, Davis n'Ă©tait qu'un jeune enfant avec de grands rĂȘves. Mais Mayweather a vu quelque chose de spĂ©cial et a fait une promesse au garçon quand il est devenu un homme.

«Quand [Davis] était enfant, je me souviens quand j'étais en tournée avec Canelo. Un jeune enfant est venu vers moi et a demandé un autographe. Signer son téléphone et prendre une photo », se souvient Mayweather.

«Ensuite, j'ai vu quelque chose de spécial en lui quand il est venu à mon gymnase à quelques reprises. Il était invaincu en tant que pro aprÚs quelques combats et j'ai dit que dans deux ans je pourrais faire de vous un champion du monde. Et nous l'avons fait. "

En emmenant Davis en GĂ©orgie pour ce qui s'est avĂ©rĂ© ĂȘtre un Ă©vĂ©nement majeur dans l'État, Mayweather a ajoutĂ©: «C'est formidable. Il ne s'agit pas seulement de boxer au mĂȘme endroit.

"Il s'agit de sortir des sentiers battus, alors j'ai dit:" Pourquoi pas? "Atlanta est un endroit formidable avec tant de belles personnes. C’est juste une grande ville.

«Il s'agit de prendre des risques et de lancer les dĂ©s. Et c’est la mĂȘme chose que j’ai faite dans ma carriĂšre: saisir les chances et lancer les dĂ©s.

"Il y a beaucoup de grands talents qui sortent d'Atlanta, beaucoup de grands talents de boxe", a déclaré l'ancien livre pour livre roi.

NominĂ© pour WBN Fighter of the Decade, Mayweather supervise actuellement ce qui pourrait ĂȘtre deux combattants rĂ©clamant des sangles sur le projet de loi de NoĂ«l.

Badou Jack espÚre également remporter un titre «régulier» de la WBA en plaçant Jean Pascal à 175 livres.

Tout débute ce soir sur Showtime.

INFO

Davis vs Gamboa verra le double champion des super-plumes Gervonta "Tank" Davis, la meilleure étoile montante de Mayweather Promotions et l'attraction la plus chaude de la boxe, alors qu'il affrontera l'ancien champion du monde unifié Yuriorkis Gamboa pour le titre WBA des poids légers. Le combat est en direct sur SHOWTIME le samedi 28 décembre à la State Farm Arena primée à Atlanta dans un événement Premier Boxing Champions.

La télédiffusion spéciale SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXINGŸ débute à 21 h. ET / 18 h PT.

La présentation met également en vedette le champion WBA Light Heavyweight Jean Pascal combattant le champion des deux divisions Badou Jack dans le co-événement principal.