Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao, Conor McGregor 2 SHO PPV?

Phil Jay 19/01/2020

Tous les signes habituels sont là alors que WBN Fighter of the Decade Floyd Mayweather s’apprête à dévoiler un doublé de blockbuster en 2020.

La légende de la boxe taquine les combats depuis quelques mois avant de révéler son désir de faire un nouveau retour sur le ring.

Avec des montagnes d’argent à gagner, Mayweather est prêt à tirer parti des 900 millions de dollars et plus qu’il a empochés entre 2010 et 2019.

Il est presque certain que deux adversaires se produiront au cours des prochains mois. Floyd cherche à répéter les deux plus grands vendeurs Pay-Per-View de tous les temps.

Mayweather a partagé respectivement 4,4 millions et 4,6 millions de ventes avec Conor McGregor et Manny Pacquiao au cours des cinq dernières années. Les deux sont sur les cartes pour être dans le coin opposé cette année.

Reprenant les médias sociaux, Mayweather a publié une affiche du deuxième affrontement de McGregor. Tout comme il l’a fait pour leur première rencontre.

Une deuxième photo Instagram d’une bataille possible avec Khabib Nurmagomedov est simplement considérée comme un écran de fumée. Le russe n’est tout simplement pas un nom assez grand pour Mayweather.

McGregor et Pacquiao cochent toutes les cases alors que Mayweather propose finalement de se retirer à l’âge de 43 ans.

Pacquiao au cours de l’été devrait être suivi par McGregor plus tard en 2020 – ou vice versa.

Un de ces affrontements devrait voir Mayweather ouvrir le nouveau stade de la NFL à Las Vegas. L’arène deviendra officielle en août.

Le stade 70000 Allegiant, spécialement conçu pour accueillir l’équipe de Las Vegas Raiders NFL, est un moyen idéal pour Mayweather de terminer sa carrière.

Par conséquent, l’homme de 42 ans peut choisir d’affronter le McGregor le plus facile en premier afin de secouer les toiles d’araignée. Pacquiao serait alors sur les cartes pour le nouveau lieu vers octobre ou novembre.

PAYER PAR VUE

Les projections de PPV dépasseraient les deux millions pour les deux combats. Et avec McGregor battant Donald Cerrone en 40 secondes samedi soir à la T-Mobile Arena, l’intérêt pourrait augmenter si Mayweather frappe alors que le fer est chaud.

Sans Mayweather, Pay-Per-View a connu des difficultés, en particulier avec Canelo Alvarez passant à un format non PPV sur DAZN.

La demande sera certainement de voir Mayweather mettre fin à une retraite de boxe de trois ans. La fin de match sera de 52-0 avant de se diriger vers le coucher du soleil.

Deux chèques de 100 millions de dollars sont déjà en train d’être émis, mais les patrons de Showtime. Avec Mayweather mis en banque trois ou quatre fois au moins en raison des ventes globales.

C’est le moment idéal pour le retour du roi, qui ne laisserait jamais passer l’occasion de remporter neuf chiffres pour 36 minutes de travail.

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News et membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivez sur Twitter @PhilDJay