Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao II de retour sur les cartes … enfin, pratiquement

Nouvelles de boxe du monde 15/04/2020

EA Sports / Fight Night Champion

Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao II – World Boxing News a révélé mardi que Manny Pacquiao pourrait suivre son rival Floyd Mayweather en s’inscrivant pour une course dans l’arène de boxe virtuelle.

Pacquiao a été prévenu d’un accord avec fuboTV et FaceBank afin de donner à Mayweather des options sur le dos de son accord lucratif.

Mayweather, aux côtés de ONE Entertainment, a accepté que FaceBank travaille sur une «ressemblance numérique» de lui. Le VR Floyd proposera des épisodes Pay-Per-View sur le réseau fuboTV.

De toute évidence, Pacquiao étant la deuxième plus grande star du PPV au monde et étant lié à Mayweather en 2020, le sénateur philippin pourrait être un acteur clé.

Cela signifie que ceux qui réclament de voir Mayweather vs Pacquiao II en réalité, devront peut-être se contenter de le voir dans une capacité eBoxing.

Tout grand nom, du super poids plume au super poids welter, du passé au présent, pourrait être dans le cadre pour être le premier adversaire virtuel de Mayweather.

Comme le coronavirus ravage le calendrier, VR Mayweather serait un sauveur pour la boxe pendant la crise.

Un vide massif sur les combats en direct a été créé pendant la pandémie. Donc, plus tôt quelque chose impliquant Mayweather décolle, mieux c’est.

Mais quelle meilleure façon de lancer le sérieux qu’avec un match revanche Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao?

Qui sait, cela pourrait même conduire à une deuxième rencontre dans la vie réelle.

L’échéancier n’est pas encore fixé pour le lancement de fuboTV et FaceBank de la série, car plus de Hall of Famers seraient en approche pour l’inscription.

Une fois qu’une liste est en place, d’autres seront révélés par toutes les personnes impliquées.

CHAMPIONNAT VIRTUEL

Le fondateur de FaceBank, John Textor, a expliqué plus en détail ce qu’implique l’accord de Mayweather.

“Si vous pensez que c’est un jeu vidéo, vous vous trompez”, a-t-il déclaré. “Cela ne ressemblera à rien de ce que vous avez déjà vu sur Xbox, même en 4K.

«Notre boxe de championnat virtuel mettra en valeur les talents et la technologie de la communauté des effets visuels. Il est combiné avec le plus respecté de la communauté de simulation militaire.

“Notre objectif est de construire un combat de calibre championnat visuellement magnifique qui a un impact positif sur l’avenir du divertissement de combat.”

Brent Johnson, associé directeur général et PDG de ONE Entertainment Group et travaillant avec Mayweather, a ajouté: «C’est le moment pour le divertissement virtuel évolué.

«Floyd est le sujet parfait pour ce changement révolutionnaire dans le divertissement.

“Il aborde sans crainte de nouveaux défis et n’a jamais peur du moment”, a déclaré Johnson.

Suivez World Boxing News: TWITTER. FACEBOOK. INSTAGRAM. Abonnez-vous à YOUTUBE.