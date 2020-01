Floyd regarde McGregor et Nurmagomedov tandis que McGregor a en tête Floyd et Pacquiao

Publié le 19/01/2020

Par: Hans Themistode

Il n’a pas fallu longtemps à la star de l’UFC Conor McGregor pour se débarrasser de Donald Cerone lors de l’UFC 246.

40 secondes pour être exact. Il a fallu à Floyd Mayweather un temps encore plus court pour appeler McGregor sur son compte Instagram pour une revanche.

Apparemment en regardant le concours McGregor avec son doigt sur le bouton d’envoi, Mayweather a regardé McGregor atterrir un coup de tête et l’a suivi avec plusieurs frappes au sol qui ont mis fin au concours. Une fois que Mayweather a appuyé sur le bouton d’envoi, une grande image de lui et de McGregor a été affichée sur son compte Instagram en lisant les mots “MAYWEATHER VS MCGREGOR 2 2020”.

Avant que le monde de la boxe et du MMA ne puisse penser à la possibilité d’une revanche entre les deux, Mayweather a publié une autre photo. Il contenait le même format mais cette fois McGregor a été remplacé par la star invaincue de l’UFC Khabib Nurmagomedov.

Mayweather a bien sûr exprimé son intérêt à affronter Nurmagomedov et a battu McGregor au dixième tour de leur premier match en août 2017. En aucun cas, ce n’était une éruption car McGregor l’a rendu compétitif tout au long.

Avant que Mayweather n’indique clairement qu’il voulait revenir contre une star du MMA, McGregor était sur sa propre campagne électorale. Non seulement en déclarant qu’il veut le match revanche avec Mayweather, mais qu’il pense que ce n’est qu’une question de moment, pas si.

“Je voudrais ré-affronter Floyd, je pense que nous devrions ré-affronter Floyd”, a déclaré McGregor lors d’une récente interview sur ESPN. «Il flirte avec ça et il peut aller chercher quelqu’un d’autre mais ce ne sera pas pareil. J’ai fait un combat phénoménal pendant le combat et la seule raison pour laquelle j’ai perdu est parce que je me suis préparé pour un adversaire de type coquille Philly. Quand le combat était comme ça, je le séparais. Puis il a commencé à avancer et je ne m’enfonçais pas dans mes clichés comme je le suis maintenant. Je sais que je peux battre Floyd si on fait un match revanche. Eh bien, quand nous nous disputerons. “

À ce stade, tout le monde appelle McGregor. Avec le genre de jour de paie qu’il peut apporter à tous ceux qu’il combat, ce n’est pas surprenant. Pourtant, jusqu’à récemment, McGregor semblait seulement intéressé à affronter Mayweather en termes de boxe. Mais maintenant, il a les yeux rivés sur une autre grande star du sport de la boxe dans l’arène de la NFL qui ouvrira bientôt ses portes à Las Vegas, Nevada. Le stade Allegiant.

“J’adorerais être le premier combattant à combattre dans cette arène”, a déclaré McGregor. «Quel combat ce serait contre Manny. Un petit gaucher puissant. Je devrais comprendre le poids et ces choses. Mais quelque chose qui m’intéresse, sans aucun doute. “

Il y a tellement de choses à disséquer ici. Mayweather semble avoir les yeux fixés sur Nurmagomedov ou McGregor. Alors que McGregor a d’autre part les yeux fixés sur Mayweather, Pacquiao et bien sûr son propre rival UFC Nurmagomedov.

Avec autant de possibilités différentes, il ne fait aucun doute que Mayweather est susceptible de revenir sur le ring pour encaisser un autre jour de paie ridicule.