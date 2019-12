Focus sur Raesse 'The Beast' Aleem vise à s'appuyer sur un dossier de 15-0 en 2020

RINGSIDE 21/12/2019

đŸ“·Team Prince Ranch Boxing

Raeese "The Beast" Aleem (15-0, 9 KO), le super-poids invaincu de Prince Ranch Boxing, a pour objectif d'affronter tous les meilleurs prétendants et champions au cours de la prochaine année 2020.

Dans son combat de las, Aleem, qui est promu par Kings Promotions, a retirĂ© Saul Eduardo Hernandez (14-15, 9 KOs) par un arrĂȘt de troisiĂšme tour, un combat qui a eu lieu sur le undercard d'Erickson Lubin contre Nathaniel Gallimore le 26 octobre 2019. AprĂšs avoir Ă©liminĂ© sept de ses dix derniers adversaires, Aleem cherche Ă maintenir cet Ă©lan dans la nouvelle annĂ©e.

"J'ai de grands projets pour participer Ă la compĂ©tition l'annĂ©e prochaine et me faire un nom", a dĂ©clarĂ© Aleem, qui est dirigĂ© par Greg Hannley de Prince Ranch Boxing. "En ce moment, je vole sous le radar, mais cela est sur le point de changer quand je me bats contre quelqu'un avec un nom. J'espĂšre que j'aurai un gros combat au dĂ©but de l'annĂ©e prochaine. Je sais que mon Ă©quipe travaille dur dans les coulisses pour y arriver. Je serai prĂȘt Ă partir quand je recevrai cet appel. "

Le poids super coq est chargé de certains des meilleurs combattants de la boxe. Les champions du monde, Rey Vargas (33-0, 22 KO), Daniel Roman (27-2-1, 10 KO), Emanuel Navarrete (30-1, 26 KO) et Brandon Figueroa (20-0, 15 KO), sont tous les combattants de grands noms auxquels Aleem veut faire face.

"Je veux combattre tous les champions des poids super coq Ă un moment donnĂ©", a poursuivi Aleem. «Je sais que je dois remonter le classement, c'est donc ce que je vais faire. J'ai dit Ă mon Ă©quipe que je suis prĂȘt Ă combattre tous les prĂ©tendants au classement mondial. Vargas, Roman et Navarrete, tous ces champions sont battables. Brandon Figueroa n'est pas Ă mon niveau, donc s'il veut en avoir, alors viens en chercher. L'annĂ©e prochaine sera mon annĂ©e. BientĂŽt, tout le monde connaĂźtra mon nom. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'une opportunitĂ©. »

"En 2020, tout le monde commencera Ă reconnaĂźtre Raeese comme l'un des meilleurs combattants de la division des poids super coq", a dĂ©clarĂ© Greg Hannley de Prince Ranch Boxing. «Il est prĂȘt Ă intensifier et Ă consolider sa position de meilleur concurrent. Son promoteur Marshall Kaufman et moi sommes d'accord, Raeese Aleem sera un nom connu dans un avenir proche. De grands combats se profilent Ă l'horizon. »