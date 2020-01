Foster vs Reid II / Davies vs Sadiq double le 22 février au York Hall

RINGSIDE 28/01/2020

Le match revanche très attendu entre les super poids coqs invaincus Brad Foster et Lucien Reid avec les titres britanniques et du Commonwealth en jeu aura lieu au York Hall le 22 février.

La carte empilée présente également une bataille intrigante en super poids moyen entre l’ancien invaincu amateur de la Team GB Kody Davies et le passionnant «Top Boxer» Umar Sadiq.

Également sur le projet de loi est passionnant espoir super poids coq Dennis ‘The Menace’ McCann pour sa sixième affectation professionnelle, vivaneau de Southampton Ryan ‘The Piranha’ Garner (8-0) visant à faire un retour rapide et rattraper le temps perdu au super poids plume, ainsi que la starlette poids plume Louie Lynn (5-0) de Banstead cherchant à s’appuyer sur ses débuts impressionnants à Queensberry Promotions en décembre.

Les anciens amateurs de tiroirs supérieurs et maintenant les nouveaux professionnels Henry Turner (super léger, 1-0), Eithan James (super léger, 2-0) et Sam Noakes (léger, 2-0) peuvent franchir la prochaine étape vers la lutte pour le titre, tandis que Muhammad Ali – amateur d’élite et olympien de Rio 2016 – fait ses débuts professionnels aux poids coq.

Les nouvelles concernant d’autres ajouts intéressants au projet de loi seront confirmées sous peu.

Le tirage au sort majoritaire déclaré entre le champion Foster et Reid à la mi-septembre s’est avéré être une source de controverse importante, de nombreux observateurs marquant le challenger comme le vainqueur de sa première affectation de 12 tours.

Foster, âgé de 22 ans, a terminé son troisième test de 12 rounds sur une année 2019 productive et s’estimait en besoin de temps d’arrêt après avoir subi une coupure au-dessus de l’œil gauche au début du deuxième round.

L’homme de Lichfield fait maintenant une troisième défense du titre britannique qu’il a remporté en battant Josh Wale depuis le corner à Barnsley en mars de l’année dernière. Il représente une deuxième défense de la couronne du Commonwealth qu’il a appréciée via un KO de 12e ronde d’Ashley Lane à Stevenage en mai.

“Ce sera un autre bon morceau et celui où je devrai arranger les choses”, a insisté le champion. «Je dois gagner celui-ci et fermer ce livre. Aussi simple que cela.

«Un match nul n’est pas la façon dont je veux conserver mes titres et c’était décevant de les conserver avec un. Cette fois, je dois gagner le combat de manière convaincante.

«Je peux en tirer beaucoup mais il le peut aussi car il sait à quoi je ressemble maintenant et c’est ce qui en fait un combat savoureux.

«J’ai eu une belle petite pause pour surmonter quelques blessures, dont une articulation cassée après la dernière. J’y suis de retour maintenant et le 22 février je serai le gagnant. »

Reid, 26 ans, insiste sur le fait qu’il est en mission de réparer un tort et qu’il portera un sentiment d’injustice sur le ring avec lui.

“Un million pour cent et j’ai hâte de prouver que j’ai gagné le combat et je le ferai de façon raffinée”, a déclaré l’élève du Queensberry iBox Gym. «Je ne vais pas là-bas pour faire moins ou la même chose que la dernière fois. Cette fois, vous verrez également un moi totalement différent et je le changerai.

«Chaque personne sait que même si je l’ai gagnée d’un tour, j’ai quand même gagné le combat. Quand j’arrive là-bas avec Brad, je vais à nouveau le voir, le déplacer et prouver que je suis le champion légitime.

“J’y vais aussi en pensant qu’il sortira incroyable, donc j’ai hâte de voir ça et comment je m’adapte parce que je sais que je peux.”

Les billets sont disponibles via TicketMaster