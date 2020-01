FOX et ESPN annoncent un calendrier de programmation

RINGSIDE 24/01/2020

Aujourd’hui, FOX Sports et ESPN annoncent une programmation complète de prévisualisation avant la revanche très attendue entre le champion des poids lourds invaincu Deontay “The Bronze Bomber” Wilder et le champion lineal invaincu Tyson “The Gypsy King” Fury qui aura lieu le samedi 22 février dans un présentation historique et conjointe de FOX Sports PPV & ESPN + PPV en direct de la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Leur première rencontre a eu lieu le 1er décembre 2018 et a vu Wilder conserver son titre par tirage au sort après que Fury soit miraculeusement passé d’un knockdown du 12e round pour terminer le combat.

Maintenant, alors que les deux se préparent pour le match revanche, la programmation de prévisualisation à venir sur les deux réseaux comprend la série détaillée en quatre parties INSIDE WILDER VS FURY II, le compte à rebours d’une heure: DEONTAY WILDER VS. Spécial TYSON FURY II, ainsi qu’une conférence de presse en direct.

Avec un premier aperçu de la préparation du combattant pour sa prochaine bataille, INSIDE WILDER VS FURY II (Partie 1) sera présenté le samedi 25 janvier (15 h 30 HE) sur FOX et sur ESPN2 le jeudi 30 janvier (8: 30 h HE).

Ensuite, Wilder et Fury intensifient leur guerre de mots lors de la conférence de presse d’une heure: DEONTAY WILDER VS. Diffusion simultanée de TYSON FURY II en direct sur FOX et l’application ESPN, le samedi 25 janvier (16 h 00 HE). La conférence de presse sera également diffusée en espagnol sur FOX Deportes et ESPN Deportes.

LE COMPTE À REBOURS d’une heure: DEONTAY WILDER VS. TYSON FURY II, première sur FOX le samedi 1er février (17 h 00 HE) et sur ESPN, dimanche 2 février (19 h 00 HE), dans les coulisses et dans la vie des deux combattants comme ils se préparent pour leur match revanche tant attendu.

La série INSIDE WILDER VS FURY II continue de susciter l’anticipation pour l’épreuve de force des poids lourds tout au long du mois de février: première partie sur FOX, le samedi 1er février (16h30 HE) et sur ESPN, le dimanche 2 février (20h30) ET). La partie 3 sera diffusée sur FOX le samedi 8 février (23 h 30 HE / HE) et sur ESPN2 le dimanche 9 février (12 h 30 HE), tandis que la partie 4 sera diffusée sur FOX le dimanche 16 février ( 12 h 30 HE) et sur ESPN le dimanche 16 février (19 h 00 HE).

Les séries COUNTDOWN et INSIDE WILDER VS FURY II sont produites par Five Films, la société de production multi-récompensée aux Emmy Awards fondée par Scott Boggins et Craig Jenest qui a établi les formats populaires de «suivi des athlètes» et «suivi des équipes» à la télévision sportive.

Vous trouverez ci-dessous l’heure et la date de première du programme pour chaque réseau. Les émissions seront rediffusées à plusieurs reprises sur les réseaux FOX Sports et ESPN:

INSIDE WILDER VS FURY II (Partie 1)

FOX, samedi 25 janvier (15 h 30 HE)

FOX Deportes, dimanche 26 janvier (20 h 00 HE)

ESPN2, jeudi 30 janvier (20 h 30 HE); ESPN Deportes (20 h 00 HE)

CONFÉRENCE DE PRESSE: DEONTAY WILDER VS. TYSON FURY II

FOX, FOX Deportes, samedi 25 janvier (16 h 00 HE)

ESPN Deportes, samedi 25 janvier (16 h 00 HE)

INSIDE WILDER VS FURY II (Partie 2)

FOX, samedi 1 février (16 h 30 HE)

FOX Deportes, lundi 3 février (21 h 30 HE)

ESPN, dimanche 2 février (20 h 30 HE)

ESPN Deportes, samedi 8 février (16 h 00 HE)

COMPTE À REBOURS: DEONTAY WILDER VS. TYSON FURY II

FOX, samedi 1 février (17 h 00 HE)

FOX Deportes, dimanche 2 février (23 h 00 HE)

ESPN, dimanche 2 février (19 h 00 HE)

ESPN Deportes, jeudi 6 février (9 h 00 HE)

INSIDE WILDER VS FURY II (Partie 3)

FOX, samedi 8 février (23h30 HE / PT)

FOX Deportes, lundi 10 février (21 h 30 HE)

ESPN2, dimanche 9 février (00 h 30 HE)

ESPN Deportes, jeudi 13 février (20 h 00 HE)

INSIDE WILDER VS FURY II (Partie 4)

FOX, dimanche 16 février (12 h 30 HE)

FOX Deportes, lundi 17 février (22 h 30 HE)

ESPN Dimanche 16 février (19 h 00 HE)

ESPN Deportes, jeudi 20 février (22h30 HE)

Les téléspectateurs peuvent diffuser les émissions en direct sur les applications FOX Sports et FOX NOW respectives ou sur FOXSports.com ou sur l’application ESPN ou sur ESPN.com.