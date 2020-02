Francesco Patera vs Devis Boschiero, Luca Rigoldi vs Gamal Yafai double à Vérone, Italie

RINGSIDE 03/02/2020

Francesco Patera affrontera Devis Boschiero pour le titre mondial intérimaire des poids légers WBA le même soir que Gamal Yafai défie Luca Rigoldi pour le titre européen des poids super-coqs de l’UER au Forum AGSM de Vérone, en Italie, le vendredi 27 mars, en direct sur DAZN.

Patera (23-3, 8 KOs) est en pleine forme depuis qu’il a revendiqué la couronne vacante européenne légère de l’UER contre Lewis Ritson sur le sol à l’extérieur à la Metro Radio Arena de Newcastle en octobre 2018.

Le joueur de 26 ans a réussi trois défenses de son titre depuis, dépassant Marvin Petit en Belgique avant d’arrêter Paul Hyland Jnr en six rounds à l’Allianz Cloud à Milan et a récemment obtenu une décision unanime contre Domenico Valentino en octobre.

Boschiero (48-6-2, 22 KOs), un ancien champion d’Europe de super poids plume, obtient son deuxième tir aux honneurs mondiaux après avoir échoué contre Takahiro Ao pour le titre mondial WBC de super poids plume à Tokyo, au Japon, en 2011.

Yafai (17-1, 10 KOs) se prépare à défier l’Italien Rigoldi (22-1-2, 8 KOs) pour le titre européen des poids super-coq après trois victoires au rebond depuis sa première perte en carrière contre l’ancien challenger du titre mondial Gavin McDonnell .

L’homme de Birmingham, frère cadet du souverain invaincu de la WBA Super-Flyweight Kal, peut franchir un énorme pas vers son propre titre mondial s’il devance Rigoldi, qui est invaincu en 14 combats depuis mars 2016.

Ailleurs sur la carte, Florence Cruiserweight Fabio ‘Stone Crusher’ Turchi (17-1, 13 KOs) revient après sa première défaite en carrière contre Tommy McCarthy à Trento, Serhiy Demchenko (22-15-1, 15 KOs) affronte le Croate Hrvoje Sep (10-0, 8 KOs) dans un concours de poids légers et lourds de huit rounds, Samuel Nmomah (13-0, 4 KOs) rencontre Christian Arvelo (12-4, 6 KOs) dans un concours de poids super-welters de huit rounds et le Super invaincu de Roma – L’espoir des poids mi-moyens Mirko Natalizi (7-0, 4 KO) participe à un concours de six rounds.

Eddie Hearn a déclaré: «Je suis ravi de promouvoir le premier combat pour le titre mondial sur une exposition Matchroom Boxing Italie alors que Franceso Patera et Devis Boschiero s’affrontent pour la couronne Interim WBA Lightweight. Patera n’a cessé de se renforcer depuis qu’elle a battu Lewis Ritson à Newcastle et a décroché une occasion en or contre l’expérimenté Boschiero. Gamal Yafai se prépare à affronter le favori local Luca Rigoldi pour le titre européen des poids super-coq. Regardez tout en direct sur DAZN. “

Christian Cherchi de OPI Since 82 a déclaré: «Nous sommes fiers de livrer un combat pour le titre mondial WBA dans la belle ville de Vérone – le premier depuis longtemps. Patera et Boschiero entrent en collision dans un événement principal passionnant, le champion d’Europe des poids super-coqs Luca Rigoldi cherche à impressionner contre le challenger obligatoire Gamal Yafai et nous voyons le retour de Fabio Turchi. C’est une soirée incontournable sur la boxe diffusée en direct sur DAZN. “

Les billets seront disponibles aujourd’hui sur ticketone.it