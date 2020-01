Franchon Crews Dezurn discute de sa perte récente et du nouveau boeuf trouvé avec le rappeur Snoop Dogg

Publié le 17/01/2020

Par: Hans Themistode

L’imprévisibilité de la boxe était pleinement visible samedi 11 janvier à l’Alamodome de San Antonio au Texas, alors que l’ancien champion des Super Middleweight Franchon Crews Dezurn a perdu ses titres mondiaux WBC et WBO aux mains d’Alejandra Jimenez.

Dans le sport de la boxe, un scénario existe toujours. Pour Dezurn, c’était simple. Battez Alejandra Jimenez, puis affrontez Elin Cederroos, une championne unifiée. À partir de là, Dezurn serait le champion incontesté et mettra en place un match revanche très attendu contre Claressa Shields.

Maintenant, aucune de ces chaînes d’événements susmentionnées n’aura lieu. Du moins pas maintenant.

Lors d’une interview qui a eu lieu sur Boxing Insider Radio qui est diffusée tous les mardis et est disponible sur iTunes, Spotify et sur BoxingInsider.com, Franchon Crews Dezurn parle de sa perte et de son nouveau boeuf retrouvé avec le rappeur Snoop Dogg.

La défaite contre Jimenez n’était pas la première de la carrière de Dezurn, mais c’était la plus déroutante. Pendant le concours, Dezurn a jeté tout l’évier de la cuisine sur son adversaire. Elle a atterri le genre de coups qui auraient pu mettre n’importe qui dans la division. Jimenez, d’un autre côté, les a simplement traversés, apparemment imperturbables.

“C’était différent”, a déclaré Dezurn sur Boxing Insider Radio. “Je me suis battu dans le monde entier, souvenez-vous que je combattais aussi chez Light Heavyweight. J’ai entraîné des hommes mais c’était différent. Quelque chose de différent est tout ce que je peux dire. J’ai frappé comme un poids lourd, j’ai fait des tests avec la boxe américaine et j’ai frappé aussi fort qu’un homme, mais certains des coups qu’elle a pris n’étaient pas normaux. “

Ce n’était pas seulement le concours qui semblait sortir un peu de l’ordinaire, mais tout le match aussi. À un moment donné, Jimenez a fait campagne dans la division des poids lourds. En peu de temps, elle a réussi à perdre une tonne de poids pour atteindre la limite de 168 livres des Super Middleweights. Encore plus récemment, après sa victoire, Jimenez a encore perdu du poids. Cette fois avec un œil sur Claressa Shields. Avec Jimenez qui semble pouvoir perdre du poids sans trop de problèmes, Dezurn veut savoir comment.

«Je n’aurais pas accepté de me battre sans VADA. J’ai été testé quatre fois depuis le moment où le combat a été annoncé jusqu’à après le combat, donc je suppose qu’elle a également été testée. J’attends en fait que mon avocat me donne les résultats de ses tests. Elle n’a jamais pesé 154 de toute sa carrière, la plus légère qu’elle ait jamais pesée était 176 et elle est entrée sous moi donc c’est juste bizarre. Quoi qu’ils fassent, ils doivent le vendre dans le magasin. Emballez cette merde et vendez-la dans le magasin. »

Dezurn ne pointe pas seulement un doigt suspect dans la direction de son adversaire, mais aussi vers son promoteur.

“Son promoteur est très puissant, c’est tout ce que je peux dire. Il a accueilli la 57e convention WBC à laquelle nous sommes allés l’année dernière, c’est donc ce que c’est. »

L’histoire de la nuit aurait dû être centrée sur la compétition entre les deux femmes. Quel que soit le résultat, ils ont produit un prétendant au combat de l’année. Pourtant, le combat en soi n’était pas le scénario principal.

Au cours de la dernière moitié du combat, Dazurn a subi un dysfonctionnement si vous voulez. Le tissage qu’elle portait tout au long du combat a commencé à tomber de sa tête. Son coin a fait de son mieux pour résoudre le problème, mais quand ils sont arrivés à la conclusion que cela devenait un moyen de dissuasion, ils l’ont complètement retiré de sa tête. Les hommes ne comprennent peut-être pas le grand problème, mais pour les femmes, leur tissage signifie tout. Pour Dezurn, elle aurait pu le garder, mais à la place, elle a choisi de se concentrer sur le maintien de ses titres autour de sa taille.

«Je veux juste que les gens sachent que lorsque cela s’est produit, c’était un moment pour moi de sortir parce que je devais choisir si j’allais me faire les cheveux ou faire quelque chose de faux ou allais-je me battre pour quelque chose c’était réel comme mon héritage et ma ceinture. Mon entraîneur et mon mari m’ont fait passer et je me sentais vraiment bien. Comme je suis en fait naturel maintenant, je suis allé me ​​coiffer comme je l’ai fait et je me suis coiffé. “

Dans un moment que beaucoup auraient considéré comme embarrassant, Dezurn en a fait depuis une grande opportunité. L’ancienne championne a continué à créer des chemises qui lisaient «#FXCKTHATHAIR Je veux les ceintures» sur sa page Instagram. C’est devenu un moment dont elle peut regarder en arrière et rire tout en profitant.

Bien que ce ne soit que du plaisir et des jeux, un moment que Dezurn n’a pas trouvé amusant du tout est quand le rappeur Snoop Dogg est allé sur sa page Instagram pour publier une vidéo de Dezurn faisant remettre sa perruque sur sa tête. La vidéo en elle-même n’est pas le problème, mais la légende qui l’accompagnait l’était. “Battez la perruque hors de la houe”, a déclaré Snoop Dogg sur sa page Instagram. Ce n’était peut-être qu’une blague inoffensive pour Snoop Dogg, mais Dezurn ne trouvait pas cela amusant du tout.

«C’est pourquoi les femmes et les filles noires ont peur d’être elles-mêmes parce que vous ne renforcez pas leur confiance. Que je porte une perruque ou non, je suis ici à risquer ma vie et je vais bien. “

Bien que Dezurn ait été déçue par le choix des mots de Snoop Dogg, elle est une combattante et veut sa chance de prouver à Snoop Dogg que, qu’elle porte une perruque ou non, qu’elle le battra si jamais ils se battaient dans le ring.

«J’ai posté sur ma page une vidéo de lui en train de boxer et il avait l’air un peu houe. Oscar De La Hoya est arrivé sur ma page et a dit qu’il allait promouvoir un combat entre nous au MGM de Vegas, alors j’ai dit qu’il fallait que cette merde se produise. Il peut obtenir ce travail. “

Une confrontation entre Snoop Dogg et Dezurn serait divertissante mais très improbable. Un concours qui n’est pas hors de portée, cependant, est une revanche avec Shields. Tout d’abord, elle doit se reconstruire à partir de zéro.

«Shields a fait tellement de choses incroyables et quiconque lui fait face est une excellente opportunité. Mon objectif est de continuer à construire mon nom afin que lorsque nous arriverons sur la même page pour lutter, cela en vaudra la peine. Nous allons casser la banque avec celui-ci. Je reviendrai, ce n’est qu’un petit revers. »

