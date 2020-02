Franchon Crews-Dezurn pourrait voir ses titres restitués alors que l’échantillon d’Alejandra Jimenez B revient positif

Publié le 21/02/2020

Par: Hans Themistode

Les cris d’innocence d’Alejandra Jimenez ne seront plus entendus. La désormais ancienne championne des Super Middleweight a supplié et imploré le public de croire que son test de dépistage de drogue contre Franchon Crews-Dezurn, qui est revenu positif pour une substance interdite, n’était rien de plus qu’une erreur.

Lorsque les deux femmes se sont rencontrées à l’Alamodome, à San Antonio au Texas, elles ont donné un spectacle absolu à la foule. Crews-Dezurn rêvait de devenir une championne unifiée dans la catégorie de poids, mais elle devait d’abord dépasser Jimenez. Cela s’est rapidement transformé en une tâche trop difficile à gérer pour Crews-Dezurn.

Jimenez a parcouru tout ce que Crews-Dezurn a jeté son chemin. Qu’il s’agisse d’un crochet gauche, d’un crochet droit ou d’une batte de baseball. Jimenez a simplement avancé et ne serait pas refusé.

Après une perte de décision proche mais unanime, l’ancienne championne était incrédule que son adversaire joue tout par le livre.

“C’était différent”, a déclaré Dezurn sur Boxing Insider Radio. “Je me suis battu dans le monde entier, souvenez-vous que je combattais aussi chez Light Heavyweight. J’ai sparré des hommes mais c’était différent. Quelque chose de différent est tout ce que je peux dire. J’ai frappé comme un poids lourd, j’ai fait des tests avec la boxe américaine et j’ai frappé aussi fort qu’un homme, mais certains des coups qu’elle a pris n’étaient pas normaux. “

Certains ont peut-être appelé cela des raisins aigres de la part des anciens champions. Mais maintenant, il semble qu’elle ait toujours raison.

Jimenez a à peine eu le temps de briller son titre nouvellement remporté avant qu’elle ne soit arrêtée pour une conclusion défavorable dans son échantillon de test de drogue «A».

Comme tous les autres combattants qui ont été surpris en train de tricher, Jimenez a abondamment affirmé qu’il devait y avoir une sorte d’erreur.

“Je fais confiance à la régularité de l’enquête menée par le World Boxing Council dans laquelle je suis sûr qu’il sera résolu en ma faveur.”

Eh bien, les résultats sont au rendez-vous et contrairement à Jimenez, les choses ne se sont pas passées en sa faveur.

La Voluntary Anti-Doping Association (VADA) a révélé que non seulement l’échantillon «A» de Jimenez était positif pour une substance interdite, mais qu’il en était de même de son échantillon «B».

À ce stade, Jimenez n’a tout simplement plus d’excuses. La victoire qu’elle a remportée sur Crews-Dezurn a déjà été annulée et son titre de champion a également été retiré.

La seule question qui reste sans réponse est: qu’advient-il de Crews-Dezurn? Autrement dit, elle pourrait bientôt retrouver son statut de championne.

“Je pense qu’il pourrait très bien être possible que la ceinture soit rendue à l’ancien champion Franchon Crews-Dezurn”, a déclaré le président de la WBC, Mauricio Sulaiman.

Cela a peut-être laissé un goût horrible dans la bouche de Crews-Dezurn, mais si elle se voit vraiment remettre ses titres, cela contribuera grandement à remettre les choses en ordre.