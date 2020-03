Francis Chua accepte les conditions WBC pour combattre la légende du Vietnam Nguyen Van Hai

RINGSIDE 19/03/2020

Une excellente nouvelle alors que l’Australien Francis Chua accepte les termes de l’accord avec l’organisme de sanction WBC et Victory 8 pour combattre la légende vietnamienne Nguyen Van Hai. Le combat qui aura lieu à Manille le 9 mai sera pour le prestigieux titre léger WBC Australasia.

«C’est une période passionnante de ma carrière, et je vois le titre australasien comme un tremplin pour de plus grands combats. Je ne sais rien de mon adversaire vietnamien, mais je suis sûr que le combattre à Manille sera plus facile que de le combattre au Vietnam.

«Bien sûr, je viens pour gagner et je m’attends à gagner, mais je lui donnerai le respect que je donne à tous mes adversaires. Je donnerai aux fans un grand spectacle. ” dit Chua aujourd’hui.

Le boxeur de Perth Chua possède un excellent record de 7 victoires en 8 combats, sa seule perte étant une décision controversée de points pour le meilleur boxeur australien Kye MacKenzie.

Chua avait déjà bouleversé l’inclinaison de MacKenzie lors d’un coup de champion du monde contre Vasyl Lomachenko, quand il avait battu la WBO # 2 devant une foule de 40 000 spectateurs en tant que undercard à un combat de Jeff Horn à Brisbane.

C’est une énorme opportunité pour le Vietnam et Victory 8 étoiles Nguyen Van Hai, où une victoire déplace le boxeur champion dans les calculs mondiaux.

La tâche se profile pour ce qui semble être un Hai surpassé, qui occupe actuellement les 3 et 0 rangs professionnels, mais il a été plusieurs fois champion national et médaillé des SEA chez les amateurs.

Francis Chua est le seul homme qui se dresse sur son chemin.