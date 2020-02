Francis Warren est le nouveau visage des promotions Queensberry

Publié le 26/02/2020

Par: Shane Willoughby

Pendant que Frank Warren regardait son nouveau champion du monde entrer dans l’histoire à Vegas, il a laissé son fils Francis Warren aux commandes de sa société et de sa carte York Hall.

Les promotions de Queensberry le même jour que Fury vs Wilder 2, ont accueilli une carte de combat à Londres. Alors qu’elle passait sous le radar, la carte était absolument fantastique.

La majorité de l’émission était remplie de prospects et de combattants en cours de montée, mais le matchmaking et la gestion globale de l’émission ont été parfaitement gérés. Warren a définitivement laissé l’entreprise entre de bonnes mains.

Il n’est pas clair si Francis warren contrôlait le choix des combats, mais s’il l’était, c’était un coup de génie. Chaque fois que vous mettez les perspectives à la maison les uns contre les autres, l’atmosphère et les combats sont extrêmement électriques.

Les fans britanniques sont bien connus pour leur comportement bruyant et leur atmosphère animée de fan. Contrairement à n’importe où sur le globe, les fans britanniques soutiennent leurs combattants à des longueurs extrêmes et c’est sans précédent. Mais quand vous opposez un ensemble de fans britanniques à un autre, c’est un spectacle à coup sûr.

Depuis quelque temps, Frank Warren prépare ses enfants à reprendre inévitablement l’entreprise familiale. Bien que son fils Francis ne soit pas Eddie Hearn, il semble qu’il ait définitivement appris certaines choses de son vieil homme.

La salle d’allumettes en a certainement profité depuis que Eddie Hearn a décidé de reprendre la société de son père. Un nouveau visage et une nouvelle attitude. La promotion est maintenant un sport pour les jeunes, alors Frank Warren pourrait peut-être chercher à laisser son fils prendre le relais.

Je dis que la promotion est un sport de jeune homme sans vergogne parce que Bob Arum, qui a maintenant 88 ans; est toujours au sommet de son art, avec plus de carburant que jamais. Peut-être que Frank Warren tente de suivre la même voie que son partenaire, Arum.

Cependant, cela ne semble pas être le cas, car les promotions Queensberry ont régressé rapidement. Perdre des goûts de Billy Joe Saunders et Josh Warrington. L’entreprise pourrait avoir besoin d’un peu de rajeunissement.

Warren a fortement investi son entreprise dans la jeunesse et les combattants à l’approche. Tels que Anthony Yarde, Daniel Dubious, Sunny Edward, Willy Hutchinson qui était sur le spectacle samedi dernier. Mais ce serait formidable s’il laissait son fils avoir une approche plus pratique.

Son attitude décontractée et son fanfaron pourraient être exactement ce dont l’entreprise a besoin.

Il y a eu un moment dans la nuit où son combattant Muhammad Ali, qui faisait ses débuts professionnels contre une excuse désolée pour un compagnon. Francis Warren était debout, exhortant son combattant à opter pour l’arrêt.

Ce niveau d’enthousiasme que vous attendez de voir si vous regardez l’original Muhammad Ali, pas un novice 0-0. C’est exactement l’esprit et l’énergie rajeunissante dont l’entreprise a besoin.

De son propre aveu, Warren fait la promotion depuis 100 ans, évidemment pas. Mais c’est définitivement un vieux chien dans le jeu et vous savez comment va le dicton. Tout au long de son mandat de promoteur, il n’a pas réussi à sortir et à prendre des mesures audacieuses pour son entreprise.

Les mouvements qui ont vu d’autres promoteurs se propulser au sommet. Warren a passé tout son temps en Angleterre avec des combattants britanniques, sans s’aventurer. Quoi que vous vouliez dire sur Don King, les décisions qu’il a prises en tant que promoteur en ont fait une icône et il a laissé une marque dans le monde entier.

Eddie Hearn semble essayer de suivre ces mêmes traces. Ce serait fantastique si Warren le pouvait aussi. Mais pourquoi changer une habitude d’une vie?

Queensbury est définitivement en déclin et peut-être que Frank Warren est trop coincé dans ses voies; alors que son fils n’est pas aussi émotionnellement investi dans le jeu et qu’il pourrait être en mesure de voir le paysage d’une perspective entièrement nouvelle et moins trouble.

Peu importe comment vous le voyez, Francis Warren est définitivement une bouffée d’air frais et son attitude envers le sport est fantastique.

Le promoteur du Temple de la renommée a définitivement un amour pour le sport, mais ses amours l’ont rendu assez amer. Alors que son fils a encore beaucoup à apprendre de son père, il devrait être le visage et la voix de l’entreprise.