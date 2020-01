Francy Luzoho de Blanchardstown revient sur Celtic Clash X

RINGSIDE 19/01/2020

Près d’un an après son dernier combat controversé, Francy Luzoho reviendra sur le ring avec une nouvelle équipe et un nouvel état d’esprit.

En mars dernier, le welter léger de Blanchardstown a perdu aux points contre Martin Quinn de Crumlin au Stade national lors d’un grand spectacle TG4 – un résultat qui divise les opinions et est toujours débattu aujourd’hui. Un verdict qui a blessé Luzoho, le joueur de 24 ans a fait de grands changements dans la foulée, déplaçant sa formation d’Inchicore à Lanzarote, et il revient avec une vengeance le mois prochain.

Luzoho se battra ensuite le samedi 1er février au Devenish Venue à Belfast sur le grand projet de loi “ Celtic Clash 10 ” où il reviendra directement dans le grand bain et affrontera le favori local Stephen Webb dans le combat co-titre de la carte. Cela n’allait jamais être autrement pour Luzoho, qui a vu un combat de retour tout aussi difficile le mois dernier s’effondrer à la dernière minute.

“The Butcher Boy” a défrayé la chronique en 2018 après une première victoire par KO contre le difficile anglais Sam Jones et il explique comment “il n’y a pas de routine pour moi. Quand je devais combattre à Lanzarote, mon adversaire était un combattant invaincu avec trois victoires. Il s’est retiré après avoir vu mon dossier et les gens que j’ai rencontrés. Une chose que j’ai apprise après mon dernier combat, c’est que la pression n’existe pas. Tout ce que vous pouvez faire, c’est vous préparer comme jamais auparavant et sortir et vous amuser. »

«Je me sentais comme si j’avais besoin de bouger depuis longtemps mais, après mon dernier combat, j’ai compris que j’avais besoin d’un changement. J’avais besoin d’une nouvelle équipe qui m’a fait changer d’entraîneur. C’est un nouveau chapitre. Appelons cela le Chapitre 2. Je l’appelle un nouveau départ, mais alors que c’est une nouvelle vie, un nouvel entraîneur et une nouvelle équipe – c’est le même rêve. “

Maintenant en formation avec l’ancien pro de Dublin Jonathan ‘Thunderbolt’ O’Brien aux Canaries, Luzoho note à quel point “la relation entre moi et Jon a été extrêmement positive. J’ai le sentiment fort que moi et lui allons beaucoup plus loin dans ce match. J’ai juste l’impression qu’il va m’apporter beaucoup plus, me motiver beaucoup plus et, pour la courte période que nous avons passée ensemble, il est allé au-delà pour moi. Cela signifie beaucoup pour moi.”

Après avoir passé du temps à m’entraîner à Tenerife auparavant, un retour à des climats plus ensoleillés a séduit Luzoho qui décrit comment «le déménagement va faire des merveilles pour moi. Après avoir vécu à Tenerife pendant plus d’un an, j’ai senti que cela faisait des merveilles pour moi. Regardez mes débuts, ça en dit long. Puis, menant à mon deuxième camp en Irlande pour mon deuxième combat, je n’ai pas eu mon plus grand camp ou performance. Je sentais toujours que j’avais gagné mais j’aurais dû être en meilleure forme. Regardez, c’est de la boxe, ça m’a juste montré que m’entraîner en Irlande ne m’a pas vraiment beaucoup profité. Vivre ici [Ireland] toute ma vie, j’ai eu besoin du changement et, bien sûr, au moins de cette façon, je peux me décharger plus rapidement!

Toujours positif, Luzoho est convaincu qu’il atteindra ses objectifs. Le combattant du stock congolais explique comment «le ciel est la limite. Tout ce que je peux dire, continue de douter de moi. Même si je dois aller en enfer et revenir, je réaliserai mes rêves. Tous les grands de la boxe ont perdu et sont revenus encore plus forts, ils sont revenus et ont repris le sport de la boxe. Je dois le faire, je n’ai pas d’autre choix que de le faire pour ma maman, mes sœurs et frères, ma fiancée, mes amis proches et pour tous ceux qui veulent me voir réussir. »

“ Celtic Clash 10 ” est présenté par le champion irlandais des poids plumes Eric Donovan et présente également des apparitions de Bray super bantam Sam Carroll, Kildare light welter Katelynn Phelan, Dublin welter John Joyce, Cavan light middle Dominic Donegan, Sligo welter Aaron Gethins, Leixlip light welter Senan Kelly, North Belfast light middle Owen O’Neill, Waterford super middle debutant Rhys Moran, and Crumlin light middle Tony McGlynn.

Les billets coûtent 40 € (non réservés) ou 55 € (au bord du ring) et peuvent être achetés auprès de tous les boxeurs sur la facture ou en composant le 07923 239114 ou sur Universe.com. Contactez Francy Luzoho via ses réseaux sociaux.