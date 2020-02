Frank Warren confirme une «initiative télévisuelle révolutionnaire» entre BT Sport et ITV

RINGSIDE 19/02/2020

📷 BT Sport

Le promoteur du Temple de la renommée Frank Warren a confirmé un accord de partage de télévision entre les diffuseurs britanniques de BT Sport et ITV dans un avenir prévisible.

L’écurie empilée de talents de Warren’s Queensberry Promotions bénéficiera d’une exposition télévisuelle terrestre après la connexion innovante.

Le contenu des combats sera partagé entre les géants de la diffusion, donnant à Warren une promotion inégalée des boxeurs en Grande-Bretagne grâce à cette initiative révolutionnaire.

Le promoteur du Temple de la renommée Warren a déclaré: «C’est une excellente nouvelle pour la boxe, nos boxeurs et encore mieux pour les fans qui ont maintenant un autre point de vente pour regarder nos boxeurs passionnants.

“BT Sport montre son engagement à long terme dans le sport et son désir de donner à la boxe un public encore plus large est à la portée de tous avec ce nouvel arrangement.”

Le partenariat BT Sport / ITV débute samedi 22 février avec une couverture simultanée en direct de York Hall, Bethnal Green de la revanche contre le champion britannique des poids super-poids coq Brad Foster (11-0-2) et Lucien Reid (8- 0-2).

Lorsqu’ils se sont affrontés en septembre dernier, leur combat s’est terminé par un match nul controversé.

La couverture ITV1 commence à 22h15 samedi. Outre le très attendu affrontement de double titre entre Foster et Reid, les espoirs invaincus Dennis McCann (5-0) et Willy Hutchinson (10-0) sont présentés en direct à la télévision.

Le Kent Super-Bantamweight McCann, 19 ans, a été comparé au grand Naseem Hamed et le Super-Middleweight Hutchinson a été le premier champion du monde amateur en Écosse.

Warren a ajouté: «Quelle soirée samedi promet de commencer par une action de grande classe au York Hall où nous avons livré le match revanche demandé par les fans entre Brad et Lucien.

«Le projet de loi est rempli de jeunes prospects et les jeunes Dennis et Willy bénéficieront encore plus de l’exposition conjointe de BT Sport et ITV1. C’est génial pour nos boxeurs.

«Une fois le spectacle terminé à York Hall, il s’agrandit encore sur BT Sport Box Office avec une couverture en direct du match revanche de Tyson Fury contre Deontay Wilder – le plus grand combat du monde cette année.

«Ce partenariat de diffusion unique se poursuivra et cela apportera une plus grande visibilité à nos boxeurs qui peuvent devenir des noms de ménage.

Lichfield’s Foster a connu une année 2019 époustouflante – prenant le titre britannique à Josh Wale avant d’ajouter la couronne du Commonwealth lorsqu’il a arrêté Ashley Lane au 12e tour.

Son match nul contre Reid a suivi, mais avec une exposition supplémentaire, il est déterminé à montrer au Londonien Reid et aux téléspectateurs qui est le patron ce week-end.

Foster, 22 ans, a déclaré: «C’est méchant d’être sur BT Sport et ITV1. J’étais en train de bourdonner dès que j’ai été appelé avec les nouvelles sur la couverture télévisuelle supplémentaire.

«J’insiste pour entrer dans le classement mondial et avec encore plus de gens qui regardent à la maison, cela ne peut que profiter à tous les boxeurs.

«Ça va être un super combat et maintenant tout le monde peut regarder Lucien et moi donner aux fans une soirée inoubliable. C’est énorme.

“Lucien et moi-même avons été tous les deux là-bas et cela rend le combat encore plus savoureux.”

Beaucoup de ringiders croyaient que Reid méritait de gagner leur première rencontre et bien qu’un juge se soit rangé du côté de lui, les deux autres ont marqué le niveau, ce qui signifiait le nul à la majorité.

“C’est une nouvelle incroyable”, a déclaré Reid, un amateur décoré.

«Tous les amateurs de sport ont BT Sport, mais ITV peut le porter à un autre niveau en frappant le grand public qui pourrait ne pas regarder la boxe régulièrement.

«Cet arrangement signifie que c’est un public encore plus grand qui me regardera présenter mes compétences contre Brad.

“Il y a de la rivalité dès la première rencontre, nous sommes tous les deux bons et les gens verront deux Super-Bantamweights se battre l’un contre l’autre. Il y aura de la vitesse, de l’habileté et c’est un grand combat.

La diffusion en direct de BT Sport depuis le York Hall commence à 20 h. Parmi les actions incluses sur Fight Night Live se trouve l’éliminateur de titre britannique des super-moyens entre Kody Davies (10-0) et Umar Sadiq (9-1).

Aussi sur le projet de loi sont Alex Bishop (3-0), Ryan Garner (8-0), Eithan James (2-0), Louie Lynn (5-0), Sam Noakes (2-0) et Henry Turner (1- 0) franchissez la prochaine étape vers la lutte pour le titre, tandis que l’olympien Muhammad Ali 2016 fait ses débuts professionnels en poids plume.