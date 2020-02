Frank Warren fait une descente dans le Triangle rouge d’Everton pour un trio de candidats scouse

RINGSIDE 17/02/2020

FRANK WARREN EST ravi de confirmer que le trio Everton Red Triangle composé d’Andrew Cain, Nick Ball et Brad Strand a signé des accords promotionnels avec Queensberry Promotions.

Entraînés par l’entraîneur respecté Paul Stevenson dans une salle de sport créée il y a 100 ans, les Liverpool Three partagent une expérience amateur décorée et une expérience professionnelle inégalée.

Featherweight Cain, 23 ans, est un champion national à cinq reprises, qui est maintenant 4-0 dans les rangs professionnels après avoir fait ses débuts en 2015. Après avoir pris du temps pour la boxe en raison de circonstances familiales, il est revenu sur le ring en 2019 et a continué sa tendance à assurer la victoire par un arrêt.

Ses quatre combats se sont tous terminés tôt et ont duré moins de neuf rounds d’action.

Super poids coq Strand, 22 ans, est quadruple champion national, champion senior de l’ABA et vainqueur des trois nations. L’international anglais a choisi de devenir pro plutôt que de poursuivre ses ambitions olympiques et est désormais 2-0 dans les rangs rémunérés.

Ball, 22 ans, le plus établi des trois à 11-0 est un poids plume qui plaira à la foule avec une intention destructrice. Il est issu d’un milieu de boxe thaï avant de passer à Kirkby ABC d’où il a eu 25 combats amateurs.

Son objectif était de devenir un boxeur professionnel, ce qui l’a conduit au triangle rouge d’Everton.

Ball s’est produit lors d’une promotion de Frank Warren en décembre au dîner-spectacle Nordoff Robbins, où il a arrêté Johnson Tellez au deuxième tour à l’hôtel Hilton de Mayfair.

“Je suis heureux de signer avec un promoteur aussi important qui existe depuis des années”, a réagi Cain en s’inscrivant à la plate-forme Queensberry dirigée par un promoteur du Hall of Fame. «Il est probablement le plus grand en ce moment et il a une réputation de prendre de jeunes combattants au sommet, alors j’espère qu’il pourra le faire pour moi.

«Nous avons une excellente configuration en ce moment avec des combats déjà réservés donc cela a parfaitement fonctionné.

«J’ai l’impression que la pause que je m’étais aidée, aussi folle que cela puisse paraître, mais j’avais besoin de temps et tout s’est remis en place. Je suis adapté aux pros parce que je ne veux pas avoir l’air horrible, mais quand je frappe des gens, j’aime savoir que je leur fais du mal. Vous n’obtenez pas cela chez les amateurs, alors que dans le jeu professionnel, ils savent quand ils sont touchés.

“Je serais ravi de vendre un spectacle dans ma ville natale, mais je me battrai partout où Frank le voudra et j’apprécie ce qu’il fait pour moi et le reste des gars.”

Strand, qui a fait ses débuts professionnels en 2019, a ajouté: «Je suis ravi que moi-même, Andrew et Nick aient été signés par un si grand promoteur et la plate-forme ne peut que nous aider à poursuivre notre carrière.

«C’est toujours le but de devenir un combattant de la télévision et j’y travaille certainement et j’ai hâte d’apparaître dans une émission de Frank Warren. Avec l’exposition que j’obtiendrai, avec le reste des gars, ma carrière de boxe peut aller de plus en plus fort.

«J’adorerais ramener les grands spectacles à Liverpool et montrer à tout le monde ce que nous pouvons faire.»

Ball, 22 ans, a réfléchi sur sa nuit d’avant Noël dans la capitale où il a saisi sa chance de briller devant son nouveau promoteur.

«C’était bien et une expérience de patron de le voir de près et de se battre devant lui. Je suis allé le voir après le combat et il a été rattrapé par ma performance, disant que c’était exceptionnel, tandis que Tyson Fury avait aussi quelque chose à me dire.

«Je me tenais là après et il a demandé si c’était moi sur le ring avant de me tirer pour une photo avec lui, disant aussi que je devais être fier de moi.

«Les grands spectacles ne viennent pas à Liverpool aussi souvent qu’auparavant et c’est aux boxeurs de faire en sorte que cela se produise et incite les gens à se lever et à vouloir venir. Votre style doit être passionnant pour sortir les gens du canapé et pour les combats.

“Les trois d’entre nous qui ont signé avec Frank ont ​​tous des styles passionnants et il y a beaucoup d’autres gars de Liverpool qui peuvent aider à ramener les spectacles et nous pouvons tous être ensemble.”

Le promoteur Warren a ajouté: «Liverpool est un endroit que nous promouvons fièrement depuis de nombreuses années et nous avons l’intention de raviver la scène des combats dans la ville grâce à notre association avec Paul Stevenson et sa riche récolte de combattants.

«Je suis ravi d’avoir signé Andrew, Brad et Nick, qui sont tous de jeunes combattants de qualité avec un grand avenir devant eux. Ils seront le fer de lance d’une nouvelle expansion pour nous où nous accélérerons le développement des meilleurs jeunes combattants et les transformerons en noms familiers.

«Je suis énormément excité par le potentiel de ces jeunes hommes et j’aime le fait qu’ils considèrent tous que cela fait partie du travail de divertissement. J’ai hâte de commencer avec eux. »

Andrew Cain, Brad Strand et Nick Ball, ainsi que le super poids welter Queensberry et le champion du Commonwealth JJ Metcalf, figurent tous sur le spectacle des promotions Queensberry / Black Flash au Liverpool Grand Central le 28 février.