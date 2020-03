Frank Warren inflexible Daniel Dubois contre Joe Joyce n’est PAS en danger

Ringside 12/03/2020

Frank Warren a publié une déclaration sur la situation actuelle concernant sa prochaine bataille de superproductions de poids lourds le 11 avril à Londres.

À la lumière des spéculations de la presse concernant les combats de boxe britanniques à venir au milieu des inquiétudes concernant le coronavirus, Queensberry Promotions souhaite assurer à tous les fans qui attendent avec impatience l’événement Daniel Dubois contre Joe Joyce à l’O2 le mois prochain que, dans l’état actuel des choses, il n’est PAS en danger.

Tous les grands rassemblements publics, y compris cet événement à guichets fermés, sont entre les mains des autorités compétentes, en l’occurrence le British Boxing Board of Control et le gouvernement.

Le gouvernement a précisé que tous ces événements se dérouleront pour le moment.

En conséquence, toutes les parties impliquées dans l’événement, y compris le lieu, le diffuseur et bien sûr les combattants, se déroulent normalement.

Un porte-parole de l’O2 a déclaré: «Pour le moment, nous comprenons que la lutte se déroule comme prévu.

«Nous continuons de suivre les conseils de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de Public Health England, ainsi que ceux des autorités locales.

«L’O2 reste complètement ouvert comme d’habitude et les événements prévus à l’aréna O2 se déroulent actuellement. En cas de changement, nous communiquerons les détails aux visiteurs et aux détenteurs de billets dès que possible.

«Nous prenons la santé et la sécurité de nos clients et de nos employés très au sérieux et continuons de surveiller la menace des coronavirus dans le monde avec les conseils de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de Santé publique Angleterre, ainsi que ceux du gouvernement local.»

MONITEUR

Bien sûr, Queensberry donne la priorité au bien-être de ceux qui assistent ou participent à l’événement et surveillera en permanence la position du gouvernement et la santé des boxeurs.

Toute mise à jour sera publiée en ligne via nos canaux officiels et toute annonce provenant d’autres sources doit être ignorée.

Conformément à la position stoïque du gouvernement aujourd’hui, nous restons toutefois optimistes pour présenter une incroyable soirée de boxe à une foule bondée de 02 et il ne reste que quelques billets.