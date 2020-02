Frank Warren lance un “ podcast poids lourd ” devant Wilder vs Fury II

RINGSIDE 21/02/2020

Le promoteur du Temple de la renommée Frank Warren s’est associé à la puissance audio Listen pour offrir un podcast vraiment «lourd» aux fans du monde entier – le podcast lourd de Frank Warren – et l’épisode 1 est DISPONIBLE MAINTENANT!

Un homme digne du titre de la série, l’un des grands boxeurs poids lourds de tous les temps, “The Gypsy King” Tyson Fury, a contribué à lancer cette série d’interviews de pair à pair.

Frank Warren est le promoteur visionnaire qui a aidé à ramener Tyson des profondeurs du désespoir et dans l’épisode un, ils partagent des histoires de guerre et discutent de leur voyage ensemble.

Au cours des prochaines semaines, ce nouveau format associera Frank à une personne tout aussi performante dans son propre domaine afin qu’ils puissent discuter de ce qu’il faut pour aller de l’avant. Frank aura la chance de s’entraîner avec des noms connus des mondes du sport, du journalisme, de la politique et bien plus encore.

Frank Warren a déclaré: “Je suis ravi d’avoir l’opportunité de parler à certaines des personnes les plus prospères du monde et de lever le voile sur ce qu’elles ont dû traverser pour réaliser tout ce qu’elles ont.”

«Je pense que les gens peuvent s’attendre à des interviews à succès avec d’énormes noms de famille et des conversations vraiment intéressantes et percutantes.»

Il a ajouté: «Lancer la série avec Tyson est un rêve devenu réalité. Je l’ai accompagné tout au long de son remarquable retour et de lui parler à la veille du plus grand combat de sa carrière devrait faire un épisode fascinant. Ne le manquez pas! “

Josh Adley (Listen) a déclaré: Il n’y a jamais eu de moment plus excitant pour le podcasting et c’est pourquoi nous nous sommes associés avec le légendaire Frank Warren pour notre dernière production Listen Original. Au cœur d’un excellent podcast se trouve une grande histoire et à travers cette série historique, les auditeurs peuvent s’attendre à entendre les coulisses et les histoires inédites des poids lourds dans tous les domaines.

Chaque semaine, Frank sera accompagné par le présentateur primé Adam Catterall et un invité à succès pour aller au fond de ce qu’il faut pour atteindre le sommet d’un domaine particulier.

D’autres invités seront annoncés sous peu.

Écoutez et abonnez-vous où que vous obteniez vos podcasts.

Podfollow – https://podfollow.com/frank-warrens-heavyweight-podcast

Apple – https://podcasts.apple.com/gb/podcast/frank-warrens-heavyweight-podcast/id1498646090

Spotify – https://open.spotify.com/show/4cMuJcPnrH7xS6XOLfibTU?si=Pl9edfc7Rz64PFA_g0tf6A