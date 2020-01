Frank Warren révèle le chiffre d’affaires alors qu’Eddie Hearn commente les comptes

Nouvelles de boxe du monde 30/01/2020

Frank Warren et son Queensberry Promotions Limited ont décidé de révéler le chiffre d’affaires de l’exercice jusqu’en mars 2019 à la suite des commentaires d’Eddie Hearn.

Warren et QP, qui représente Tyson Fury et de nombreux autres combattants, profitent de l’un de leurs meilleurs sorts ces derniers temps. Des gens comme Carl Frampton, Josh Warrington ont quitté Hearn pour rejoindre Warren et le Hall of Famer a également la meilleure perspective de poids lourds du pays à Daniel Dubois.

L’avenir s’annonce radieux.

Sur le plan financier, Queensberry a fait l’objet de spéculations suite à un tweet sur les réseaux sociaux qui a attiré l’attention de Hearn.

Le patron de Matchroom, un solide rival de Warren, a répondu avec surprise quand un article a déclaré que Queensberry avait fait des pertes pour l’exercice en question.

Cela avait conduit Warren à publier une déclaration révélant que ce n’était pas le cas.

“Queensberry Promotions est heureux d’annoncer une amélioration significative de ses résultats d’exploitation pour l’année se terminant le 31 mars 2019”, ont-ils déclaré.

Points saillants du rendement:

Chiffre d’affaires: 18,9 M £

Bénéfice brut: 3,55 M £

Bénéfice pour l’année: 1,1 M £

“Un état financier mis à jour sera déposé à Companies House dans un proche avenir”, a ajouté le communiqué de Frank Warren.

La plaisanterie «jheeeez» de Hearn a suscité plusieurs autres interactions de fans, dont certains ont remis en question les motivations de l’homme de 40 ans.

L’un a dit: «Vous êtes obsédé par Eddie» – tandis qu’un autre a ajouté: «Ed assez prévisible allait être partout».

D’autres ont souligné le fait que le concert de Hearn à Miami n’était pas encore complet. Un détracteur évident a alors deviné: «DAZN perd qu’un mois SON relaxe…. et DAZN ne possède pas 40% de Matchroom USA – la catastrophe lmfao. “

La situation prouve une fois de plus qu’en ce qui concerne les promoteurs britanniques, Warren et Hearn sont à l’arrière de la file d’attente.

Travaillant ensemble avec parcimonie au fil des ans, les fans ont certainement manqué des affrontements massifs.

Une telle bataille que tout le monde espère franchir est une super-lutte entre Tyson Fury (Warren) et Anthony Joshua (Hearn). De tels commentaires sur Twitter peuvent ne pas aider les négociations à se dérouler sans heurts.

Fury a un deuxième rendez-vous avec Deontay Wilder aligné pour le 22 février. Après quoi, Joshua et Hearn auraient préparé une énorme offre.