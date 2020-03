Frank Warren se moque des suggestions La carrière de Tyson Fury est en danger

Phil Jay 15/03/2020

ūüďł Mikey Williams

Frank Warren a balay√© les revendications sensationnelles des m√©dias britanniques contre Tyson Fury comme rien de plus qu’une tentative de gain financier.

Une histoire √©crite par un tablo√Įd britannique a √©t√© publi√©e samedi soir, accusant Fury et son cousin Hughie d’√™tre derri√®re une offre de paiement √† un agriculteur.

La suggestion est que Tyson et Hughie ont demand√© √† l’un de leurs assistants de faire une proposition de 25 000 ¬£ √† un √©leveur de sangliers de 70 ans pour justifier leur histoire sur un test de d√©pistage de drogue √©chou√©.

Les deux boxeurs ont bl√Ęm√© la viande contamin√©e pour les r√©sultats n√©gatifs, bien que Tyson et Hughie aient quand m√™me purg√© une interdiction de deux ans. Par cons√©quent, une deuxi√®me sanction antidopage au Royaume-Uni serait peu probable.

Des titres dramatiques de la carrière de Fury menacée ont été diffusés, ce que Frank Warren a ri.

Il a d√©clar√©: ¬ęL’agriculteur qui fait ces all√©gations scandaleuses m’a envoy√© une lettre en octobre dernier. Il √©tait plein d’erreurs et me disait essentiellement qu’il avait commis un parjure en signant des d√©clarations sous serment et en mentant.

¬ęQuand je l’ai appel√©, il a demand√© de l’argent. Je lui ai dit de se retirer et d’entrer en contact avec l’UKAD. Il a choisi de ne pas parler √† l’UKAD mais plut√īt √† un journal.

Suivez World Boxing News: TWITTER. FACEBOOK. INSTAGRAM. Abonnez-vous à YOUTUBE.

¬ęComment quelqu’un peut prendre cet homme au s√©rieux est au-del√† de toute croyance. Tyson n’a jamais rencontr√© cet homme de sa vie. Quel tas d’ordures.

“Nous laisserons cela √† l’UKAD pour examiner et ne nous attendons pas √† ce que cela aille plus loin.

“On dirait que pendant la pause de la saison de football, il n’y a rien √† √©crire et la saison idiote a plut√īt commenc√©.”

CIBLE

World Boxing News a publié dimanche matin un article sur Fury, une fois de plus ciblé par des sections des médias britanniques.

Tout comme la dernière fois que Fury a atteint le sommet du sport en 2015, des tentatives ont commencé à le démolir. Cela semble se reproduire.

Peu importe combien Fury essaie de changer sa vie, il y en a une partie qui ne veut pas de lui près des affections du public.

√Ä premi√®re vue, cela semble une faible tentative de faire d√©railler l’adulation actuelle de Fury. Le probl√®me est que cela pourrait mener √† la p√™che √† la recherche de quelque chose d’autre pour mettre fin √† sa carri√®re.

Warren n’en a clairement rien, bien que Fury lui-m√™me choisisse d’ignorer compl√®tement l’histoire lorsqu’il a r√©cemment publi√© sur les r√©seaux sociaux. La bonne chose √† faire.

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News. Un membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivez sur Twitter @PhilDJay