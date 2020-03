Frank Warren, Top Rank, déclaration de MTK Global sur l’avenir de Tyson Fury

Nouvelles de boxe du monde 16/03/2020

📸 Mikey Williams

L’avenir de Tyson Fury a été abordé après plusieurs histoires concernant le double champion poids lourd au cours du week-end.

Premièrement, aux côtés de gros titres sensationnels, Fury a fait l’objet de spéculations continues sur un blockbuster britannique avec Anthony Joshua.

Les allégations d’un voyage potentiel en Australie ont également pris quelques centimètres au cours des derniers jours.

La fureur est un sujet brûlant dans le monde de la boxe, bien que les trois représentants de «The Gypsy King» aient appelé les fans à la prudence sur les rapports.

“En raison de la publication d’un certain nombre de déclarations et d’articles trompeurs et trompeurs faits par des tiers concernant Tyson Fury, la déclaration suivante est faite conjointement par MTK Global, Top Rank et Queensberry Promotions”, lisez les informations.

«Tyson Fury est le poids lourd numéro un mondialement reconnu. L’actuel champion de Lineal, WBC et Ring Magazine.

“Dans l’état actuel des choses, Tyson est sous contrat pour un troisième combat avec l’ancien champion du monde WBC Deontay Wilder.

«Toute déclaration faite concernant les négociations, les pourparlers, les lieux ou tout autre combat doit être ignorée.

Suivez World Boxing News: TWITTER. FACEBOOK. INSTAGRAM. Abonnez-vous à YOUTUBE.

«Top Rank, MTK Global et Queensberry Promotions ont et continueront de travailler en étroite collaboration pour offrir à Tyson Fury les meilleures opportunités d’améliorer sa carrière et ses revenus.

«Cela nécessitera que chaque partie, ainsi que Tyson Fury lui-même, continuent de travailler ensemble en équipe pour explorer et négocier toutes les possibilités futures.

«La collaboration a jusqu’à présent vu Tyson Fury conclure l’un des contrats les plus lucratifs de l’histoire de la boxe et devenir un phénomène mondial. Tyson Fury a repris sa position légitime au sommet de la division des poids lourds. “

DUBAI

Sur un éventuel combat au Moyen-Orient, qui peut impliquer ou non Joshua, le trio de supporters de Fury a refusé d’exclure quoi que ce soit.

«De nombreuses options se sont présentées au Moyen-Orient pour de tels combats. Toutes les réunions sur ce sujet auront lieu à Dubaï avec toutes les parties nécessaires.

“Toute mise à jour concernant les combats futurs ne sera effectuée que par les canaux officiels. Nous continuerons à livrer aux fans de boxe les plus grands et les meilleurs combats impliquant “The Gypsy King”.

La saga Wilder devait se terminer en juillet au MGM Grand de Las Vegas. La dernière crise de coronavirus va presque certainement changer cela.