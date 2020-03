Frank Warrens ajoute le détenteur du titre britannique à l’écurie de Queensberry Promotions

RINGSIDE 13/03/2020

Le champion britannique des poids plume SUPER, Anthony Cacace, a signé avec Frank Warren et continuera sa carrière en combattant sur la plate-forme Queensberry Promotions.

Le gaucher de Belfast, 31 ans, a saisi sa ceinture de Lonsdale avec la défaite mémorable de l’ancien champion, puis invaincu Sam Bowen à Birmingham en novembre, une victoire qui a porté son record du ring à 18-1 (7KO).

L’élégant Apache a longtemps été un combattant évité et le seul revers de sa carte, une décision partagée controversée de vaincre Martin J Ward dans son premier défi au titre britannique, a conduit à une période d’inactivité avant qu’il ne soit mandaté pour combattre Bowen.

“Je suis ravi de signer avec un si grand promoteur qui me donnera la chance d’être sur de grands spectacles”, a répondu Cacace à son nouveau départ. «À mon âge et avec mon expérience, c’est ce dont j’ai besoin.

«Je suis simplement excité pour l’avenir.

“Je n’ai en fait jamais travaillé avec un promoteur et c’est ma première fois – je sens juste que maintenant j’ai la possibilité de réaliser mon potentiel ou du moins de savoir où je vais.”

Alors que Cacace ne fait visiblement pas partie de la catégorie des espoirs ou des jeunes prétendants, il insiste sur le fait qu’il lui reste beaucoup de choses devant lui et qu’il n’a pas de kilomètres au compteur.

“Ça y est, je suis un jeune de 31 ans et je n’ai jamais été en guerre. Le combat contre Bowen a été le plus dur auquel j’aie jamais participé et il y en a beaucoup plus en moi, nous devons donc voir comment cela se passe.

«J’aime me considérer comme un boxeur intelligent. Si je dois me battre, je vais me battre, mais je le ferai efficacement et je ne rentrerai pas avec ma tête et je perdrai des cellules cérébrales pour rien!

«Le combat contre Bowen, pour moi, représentait 50% de ce que je peux réellement faire et je réussis mieux au gymnase. J’ai quand même fait le travail la nuit et j’étais assez bon pour le battre.

«J’espère qu’au cours des deux prochaines années, vous pourrez voir ce que je peux faire pleinement.

«Une défense de mon titre est la prochaine option probable et (Archie) Sharp et (Zelfa) Barrett, je les combattrais tous les deux le matin. C’est juste de les amener à me faire face. »

Le promoteur du Temple de la renommée Frank Warren a ajouté: «Je suis ravi de travailler avec Anthony. Il nous a montré l’année dernière qu’il est un combattant brillant quand il a bouleversé Sam Bowen et a remporté le titre britannique sur notre émission. Maintenant qu’il a le soutien de BT Sport et de Queensberry Promotions, je suis convaincu que nous pouvons faire passer Anthony au niveau supérieur et tirer parti de son succès au titre britannique. “

Une annonce sur le premier combat d’Anthony Cacace en tant que combattant de Queensberry Promotions sera faite prochainement.

Vous pouvez suivre Anthony Cacace sur les réseaux sociaux:

Twitter: @ AntoC6

Instagram: / anto_cacace