Frankie Gavin se retire de la boxe, mais les combats ne sont peut-être pas terminés

Frankie Gavin a pris sa retraite de la boxe – mais ses jours de combat ne sont peut-être pas terminés.

Gavin est devenu professionnel en 2009 après être devenu le premier Britannique à remporter l’or mondial amateur et en tant que pro, il a remporté la ceinture de Lonsdale et a défié Kell Brook pour les honneurs mondiaux.

Il a décidé de raccrocher ses gants à 33 ans après 26 victoires en 30 combats – et dit qu’il est tenté de rejoindre le circuit de boxe à mains nues en pleine croissance.

Le slick de Birmingham sera au bord du ring lors du prochain spectacle à l’O2 Indigo de Londres le samedi 25 janvier et a déclaré: «Je l’ai regardé à la télévision et ça pourrait être bien.

«Vous ne voulez pas vous faire frapper dans un combat à mains nues – et cela a toujours été mon jeu.

“Techniquement, je serais le meilleur qu’ils aient.”

Les anciens boxeurs gantés professionnels John Wayne Hibbert et Travis Dickinson ont trouvé la transition vers le bareknuckle difficile, tandis que l’ancien champion anglais Tyler Goodjohn a pu voir les coups de poing des ex-kickboxers et combattants MMA auxquels il a été confronté et ses intelligences défensives ont eu plus d’un million de vues sur Internet.

Gavin dit qu’une cible possible pour lui est Curtis Woodhouse, qu’il a souligné lors d’un vote majoritaire à Liverpool en juillet 2011.

“Je vais simplement reprendre l’entraînement, recommencer à en profiter et voir ce qui se passe”, a-t-il déclaré.

Gavin est dans la salle de gym presque tous les soirs au Hall Green Amateur Boxing Club.

C’est là qu’il a été basé pendant la majeure partie de sa carrière amateur avec Tom Chaney.

Chaney a enseigné à Gavin ce qu’il a appelé la tactique «punch, move, punch, move» qui l’a mené à l’or des Jeux du Commonwealth en 2006 et au Championnat du monde l’année suivante.

Seuls David Haye (argent), Carl Froch (bronze) et Neil Perkins (bronze) avaient déjà remporté des médailles pour l’Angleterre au Championnat du monde et Gavin a décroché l’or avec six victoires en 10 jours.

Certes, les Cubains n’étaient pas là, mais Aleksei Tishchenko était et à l’époque, le Russe de 23 ans était peut-être considéré comme le meilleur amateur livre pour livre au monde.

Il avait remporté l’or olympique en 2004 et le championnat du monde l’année suivante, mais a trouvé Gavin insondable en demi-finale et a été battu 19-10.

En finale, Gavin a devancé l’Italien Domenico Valentino et avant les Jeux olympiques de Pékin, Gavin semblait être l’un des meilleurs espoirs de la Grande-Bretagne pour l’or.

Les nouvelles que Gavin a dû retirer parce qu’il ne pouvait plus faire 60kgs étaient des nouvelles nationales et un essaim de photographes l’attendaient quand il est rentré chez lui.

“Personne n’était à blâmer”, a déclaré Gavin des semaines plus tard, lorsque la poussière était retombée. “J’ai juste trop grandi.”

Gavin a fait ses débuts professionnels dans la même série que James DeGale et Billy-Joe Saunders.

Ils ont remporté des honneurs mondiaux tandis que Gavin n’a pas réussi à défier Kell Brook pour son titre poids welter IBF en mai 2015.

Par de meilleures nuits, Gavin a enlevé le titre britannique à Junior Witter et a battu Denton Vassell et David Barnes.

Il a dit: «De toute évidence, je n’ai pas réussi. Cela ne s’est pas passé comme prévu.

«J’étais n ° 1 mondial en tant qu’amateur et parfois je pense qu’une fois devenu pro, je suis tombé amoureux de lui.

“J’ai quand même remporté le titre britannique et me suis battu pour le titre mondial, mais j’aurais dû faire plus.”