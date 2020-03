Fred Julan cherche à poursuivre son chemin improbable vers un coup de titre

Publié le 03/12/2020

Par: Hans Themistode

Quelle est l’histoire typique d’un boxeur?

Un jeune enfant en difficulté se bat constamment dans la rue et à l’intérieur de la classe. Ils sont ensuite initiés au sport de la boxe et toute leur vie est inversée. De là, ils prennent d’assaut la scène des combats et deviennent des champions.

C’est comme ça que ça se passe habituellement.

Pourtant, pour le boxeur professionnel Fred Julan, son chemin vers la boxe était complètement différent.

Oubliez de regarder la boxe à la télévision, Julan n’avait aucune idée que le sport existait même.

“Je n’avais jamais entendu parler de boxe auparavant”, a déclaré Julan. «En France, ce n’est vraiment que du football. Je ne regardais jamais la boxe, donc même quand les gens me parlaient de boxeurs, je ne savais pas de qui ils parlaient. »

Les choses sont un peu différentes une fois que vous vous associez à d’autres pays. Les sports tels que la boxe ne sont presque pas le courant principal à travers le monde par rapport à l’Amérique.

Ce n’est que par pur hasard que ce jeune garçon français est tombé sur un ring de boxe.

«L’un de mes meilleurs amis à l’époque, son beau-frère était entraîneur et il m’a dit de venir voir le gymnase dans lequel il travaillait. Il a suggéré que j’aimais ça. J’avais 16 ans à l’époque. Ce fut une expérience différente pour moi, mais je l’ai vraiment appréciée. »

Ce n’est pas une surprise de voir que Julan a aimé ce qu’il a vu une fois qu’il est entré dans le ring. Après tout, ce n’était pas exactement un enfant innocent qui grandissait en France.

«J’ai beaucoup combattu dans les rues et je regardais beaucoup de films de Bruce Lee. J’essayais certaines des actions contre les gens que je combattais dans la rue. À un moment donné, j’ai pensé à m’impliquer dans les arts martiaux. C’était ma vraie passion, mais c’était trop cher. La boxe en revanche était facile. Si vous voulez vous battre, combattez. »

Julan avait raison dans sa première hypothèse. Il est facile de s’impliquer dans la boxe. Entrez dans la salle de gym, mettez une paire de gants et mettez le pied à l’intérieur de l’anneau. C’est facile. La partie ardue, c’est de s’assurer que vous ne vous fassiez pas botter le cul dans le processus. Inutile de dire que Julan a échoué.

«Quand j’ai eu ma première séance d’entraînement, je me suis fait botter le cul. C’était vraiment mauvais. »

Ce coup de pied au cul pour Julan n’était que le début. De là, les choses ne feraient qu’empirer.

«Après m’être entraîné pendant un certain temps, j’ai eu mon premier combat et j’ai perdu. Ce n’était pas seulement une perte typique non plus. Après le combat, je me suis évanoui et je me suis retrouvé à l’hôpital. La raison en est que je ne savais rien du régime. Pendant que je perdais du poids, j’avais environ 8 livres de plus à perdre, alors j’ai commencé à jeûner pendant environ une semaine. Je n’ai quasiment bu que de la soupe. Je ne savais pas que c’était une mauvaise idée. À la fin du combat, je me suis évanoui et je me suis retrouvé à l’hôpital. Le médecin m’a dit que je n’avais pas assez de nutriments dans mon corps et j’étais sur le point de mourir. “

Avec une expérience aussi traumatisante, personne ne blâmerait Julan s’il décidait que ce n’était pas le chemin qu’il voulait emprunter.

Soyons honnêtes ici. Pour à peu près n’importe qui d’autre, ils se seraient éloignés. Une expérience de mort imminente lors de votre premier jour de travail? Non, merci.

Ce serait le processus de réflexion de presque n’importe qui. Pourtant, Julan n’est pas n’importe qui. Non seulement il est retourné à la planche à dessin pour réessayer, mais il a également perfectionné son art au point où il est devenu pratiquement imbattable.

«Je n’ai jamais perdu depuis ma première défaite amateur. Il y a eu plusieurs tournois comme les gants d’or et bien d’autres auxquels j’ai participé mais je les ai tous gagnés. »

Cela n’a tout simplement aucun sens. Comment passer du bord de la mort à un niveau pratiquement imbattable?

Pour répondre à cette question, vous devrez jeter un long regard sur les professeurs de vie qu’il a eu la chance d’avoir. Cela, couplé à son désir indéniable d’avoir le genre de vie qu’il a toujours voulu, l’a aidé à se nourrir.

«Mon premier entraîneur Malek Ikhenache m’a insufflé beaucoup de confiance et de discipline. L’entraîneur que j’ai maintenant, Simon Bakinde, a continué de faire de même. Sans eux, je ne serais pas là. Mon chemin dans la vie était censé être complètement différent. À l’origine, j’étais censé être un technicien en électro. Je travaillais depuis un petit moment mais il n’y avait tout simplement aucun moyen de me voir le faire toute ma vie. La raison pour laquelle j’ai choisi de devenir électricien, c’est parce que c’est ce que mon père a fait, mais je détestais ça. Travailler tout le temps dehors n’était pas amusant pour moi. »

Il est sûr de dire que la décision de Julan de devenir boxeur a été sagace. Son amour de la boxe est profond, mais son amour pour les États-Unis est également devenu profond.

Julan n’avait pas seulement d’énormes objectifs dans sa vie, mais il avait également un plan pour les atteindre.

«La boxe était quelque chose que je voulais prendre au sérieux lors de ma première initiation, mais je savais que la France ne me permettrait pas d’atteindre mes objectifs. En 2010, mon entraîneur Malek Ikhenache m’a envoyé à New York pour m’entraîner avec son meilleur ami, mon entraîneur maintenant. Non seulement j’ai eu la chance de voir comment c’était de vivre en tant que boxeur, mais j’ai aussi exploré la ville et j’ai adoré. De retour en France, j’ai commencé à économiser de l’argent et en 2012, j’ai déménagé à New York à l’âge de 24 ans. »

Comme mentionné précédemment, Julan a toujours eu un plan. Cette notion s’est poursuivie depuis lors qu’il trace sa carrière professionnelle. Dans l’état actuel des choses, Julan est invaincu avec un record de 12 victoires et aucune défaite avec 10 de ces victoires par KO. Il cherchera à continuer ses victoires ce samedi soir lorsqu’il affrontera Victor Darocha au Madison Square Garden, à New York.

«J’ai regardé l’un des combats de Victor Darocha, mais je ne veux pas vraiment regarder les combattants parce que vous pouvez y penser trop. Je suis un combattant très polyvalent, je peux donc m’adapter à n’importe quel combattant placé devant moi. Si tout se passe bien, je devrais pouvoir obtenir le KO »

Si Julan peut continuer à gagner, il atteindra bientôt son objectif ultime.

«Les titres WBC et IBF. Ce sont les ceintures que je veux le plus. Si je peux les gagner et les défendre plusieurs fois, je pourrai m’éloigner du sport sans rien à prouver. J’ai encore un long chemin à parcourir, mais je crois que j’y arriverai un jour. »