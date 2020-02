Fury a gagné 93 633 $ par coup de poing contre Wilder

Publié le 27/02/2020

Par: Sean Crose

Les boxeurs de haut niveau font de l’argent de haut niveau. Cela est particulièrement vrai lorsque lesdits boxeurs sont engagés dans des combats de haut niveau. Dans cet esprit, il est clair que Tyson Fury et Deontay Wilder ont tous deux effectué un chargement de leur revanche contre le titre des poids lourds samedi soir dernier à Las Vegas. Le combat, que Fury a remporté par ce qui était essentiellement un battement unilatéral, a duré moins de sept tours complets. À une époque où beaucoup travaillent à l’heure, iTech Media a pris la liberté de démolir les salaires de Wilder et Fury pour le grand public. Ceux qui en veulent aux athlètes qui font d’énormes sommes de moola voudront peut-être arrêter de lire tout de suite.

À en juger par le montant gagné par Fury et Wilder le week-end dernier, iTech déclare que «si les deux combattants travaillaient une semaine de travail de 40 heures, leur salaire annuel pour le combat serait 3 milliards! ” C’est des milliards, pas des millions. De plus, “le nouveau champion poids lourd a gagné 93 633 $ pour chaque tir qu’il a lancé à Wilder à travers un peu plus de 20 minutes. Pendant ce temps, l’américain détrôné a obtenu 177 305 $ pour chaque coup de poing qu’il a tenté dans sa première défaite en carrière professionnelle. ” Cela, pour citer Lee Van Cleef dans «Le bon, le mauvais et le laid», est «une somme bien rangée».

Pourtant, il y a plus. Selon iTech, «Wilder et Fury ont tous deux gagné plus de 20 fois plus que tous les autres combattants qui figurait sur la carte combinée. ” Quant au dicton de Sade selon lequel «ce n’est jamais aussi bon que la première fois», iTech a fourni un contrepoint concernant le match revanche du week-end dernier. «Wilder était assuré de 4 millions de dollars la première fois», rapporte-t-il, «Fury voyant un revenu de 3 millions de dollars. Mais ils étaient tous les deux garanti au moins 25 millions de dollars dans cette rencontre de suivi, avant même d’avoir leur partage 50-50 du PPV (Pay Per View) en haut. ” Et le costume Wilder blâme maintenant au moins partiellement sa perte à Fury? ITech y a également jeté un œil. “Wilder”, dit la société, “a débordé un énorme 40000 $ sur sa tenue extravagante sur le ring! ” On dirait que la tenue peut avoir coûté à l’homme plus d’un.

Il convient également de noter le fait que iTech a examiné la présence des combattants sur les réseaux sociaux. “Pendant toute la durée du contenu réel”, affirme iTech, “Fury a vu une augmentation de 400 000 abonnés sur Instagram et 105 788 sur Twitter. Wilder, malgré son échec pour la première fois, a gagné 200 000 et 28 762 respectivement sur Instagram et Twitter. »